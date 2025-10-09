BUDVANKA IZNELA DETALJE KIDNAPOVANJA USRED BELA DANA: Evo koji ljudi su bili u vozilu
Budva je tokom jučerašnjeg dana bila epicentar nesvakidašnjeg i uznemirujućeg događaja koji je iznenadio i lokalno stanovništvo i one koji su se zatekli u gradu.
Građani su, naime, prijavili otmicu, tačnije da je nekoliko osoba nasilno ubacilo jedno lice u vozilo "Mercedes" S klase.
Više informacija, za jutarnji program Kurir televizjie, iznela je voditeljka Gradske televizije, Magdalena Čelanović.
- Sve je počelo tako što su građani prijavili da je nekoliko lica nasilno ubacilo lice u vozilo. Policija je krenula poteru, pa su ga i sustigli, a vozač, kako je znao da će biti uhvaćen, naglo dao gas i izvazvao lančani sudar. Vozač je uspeo da izađe iz vozila i uđe u drugo, te se udalji sa lica mesta. U pomenutom Mercedesu, koji je sleteo sa puta, našli su suvozača i osobu koja je prisilno ubačena u vozilo.
Čelanović je šokirala nastavkom priče:
- Građani su opet dojavili policiji, pa im tako rekli da se vozač nalazi u automobilu marke Pežo i da se velikom brzinom udaljilo ka Budvi. Policija je susrela i njih, bilo je tri lica, svi su iz Turske. Sada je sve na policiji, utvrđuju se činjenice, a u pitanju su Turci. Ljudi su mislili da je u pitanju obračun klanova, ali nije.
Čelanović je razgovarala sa nekima od njih:
- Rekli su da su u potrazi za boljim životom, ambijentom, zaradom. Najčešće se zapošljavaju u ugostiteljskim objektima i kao dostavljači hrane.
