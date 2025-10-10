U svom vlasništvu ima i firmu "Master inženjering"

Ivanovića su uhapsili službenici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO), a u okviru nove istrage koju je otvorio SDT.

Ivanović je, kako je zvanično saopšteno iz Specijalnog državnog tužilaštva, (SDT) osumnjičen za pranje novca.

"Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odjeljenje u Podgorici izvršava hitne dokazne radnje prema fizičkim i pravnim licima i radnje lišenja slobode fizičkih lica, zbog postojanja osnova sumnje da su učinila krivično delo pranje novca", navodi se u saopštenju SDT koje je objavljeno na sajtu tog tužilaštva.

Ivanović je saslušan u prostorijama SPO.

Po nalogu za pretres sudije za istragu Višeg suda u Podgorici Gorana Šćepanovića, službenici SPO su 12. juna prošle godine, tokom izviđajnih radnji pretresli tzv. "ničiju kuću" u elitnom podgoričkom naselju Gorica, čiji je vlasnik Vladan Ivanović.

Pretres je tada obavljen u okviru izviđaja protiv kompanije "Master inženjering" i predmeta oko "ničije kuće".

"Kuća nije završena i zbog toga nije ni uknjižena. Nije ni useljena. U njoj nema nameštaja, samo instalacije. Obezbeđuju je noćni čuvari. Kada se završi biće uknjižena. Mislim da je Ivanović tu kuću radio za tržište", rekao je tada njegov advokat Zoran Piperović.

Glavni specijalni tužilac Vladimir Novović nedelju dana pre pretresa kuće obelodanio je da je formiran poseban predmet u vezi sa "ničijom kućom" i da su već preduzete određene radnje.