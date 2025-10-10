Iz OKC su saopštili da ne znaju u kakvom zdravstvenom stanju se nalazi beba.
Polcija izvršila uviđaj
UŽAS U PODGORICI: Dete (1) palo sa četvrtog sprata zgrade!
Slušaj vest
Jednogodišnje dete palo je sa četvrtog sprata zgrade koja se nalazi u Dalmatinskoj ulici u Podgorici, saopšteno je Portalu RTCG iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije.
Iz OKC su saopštili da je slučaj prijavljen večeras u 20:33 sati i da ne znaju u kakvom zdravstvenom stanju se nalazi beba.
Polcija je izvršila uviđaj.
Kurir.rs/RTCG
Reaguj
Komentariši