Dete je sa četvog sprata zgrade palo na nadstrešnicu jedne klinike, a posle toga je završilo na ulicu u kojoj neprestalno prolaze automobili.
Nije životno ugrožena i nema vitalnih povreda
POZNATO STANJE BEBE (1) KOJA JE PALA SA ČETVRTOG SPRATA U PODGORICI: Doktori je smatraju FENOMENOM, očevici u šoku!
Devojčica stara godinu i četiri meseca pala je večeras sa četvrog sprata zgrade u Slovačkoj ulici u Podgorici, nakon čega je prevezena u Klinički centar i nalazi se na intezivnoj nezi.
Prema poslednjim informacijama, beba nije životno ugrožena i nema vitalnih povreda.
- U KCCG ovaj slučaj smatraju fenomenom - saopštio je sagovornik Pobjede.
Do nesreće je došlo u 20.30 sati.
Foto: RINA
Prema rečima očevidaca, dete je sa četvog sprata zgrade palo na nadstrešnicu jedne klinike, a posle toga je završilo na ulicu u kojoj neprestalno prolaze automobili.
Na sreću, vozač koji je ugledao devojčicu na vreme je zakočio.
O događaju je obavešten dežurni tužilac koji će obaviti uviđaj.
Kurir.rs/Pobjeda
