U Čikagu je uhapšen crnogorski državljanin (38) po Interpolovoj poternici iz Podgorice. Uhapšen je zbog droge i nedozvoljenog držanja oružja.
određen mu je ekstradicioni pritvor
U ČIKAGU UHAPŠEN DRŽAVLJANIN CRNE GORE: Priveden po Interpolovoj poternici iz Podgorice
Slušaj vest
Policijski službenici NCB Interpola Podgorica su u saradnji sa nadležnim policijskim službama Sjedinjenih Američkih Država locirali državljanina Crne Gore M.G. (38), rođenog u Čikagu, gde je i lišen slobode.
NCB Interpol Podgorica potražuje M.G. radi njegovog prisustva krivičnom postupku pred Višim sudom u Podgorici zbog sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.
Njemu je određen ekstradicioni pritvor i nakon odluke Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država, očekuje se izručenje ovog lica nadležnim organima za sprovođenje zakona u Crnoj Gori.
(Kurir.rs)
Reaguj
Komentariši