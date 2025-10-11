Slušaj vest

Policijski službenici NCB Interpola Podgorica su u saradnji sa nadležnim policijskim službama Sjedinjenih Američkih Država locirali državljanina Crne Gore M.G. (38), rođenog u Čikagu, gde je i lišen slobode.

NCB Interpol Podgorica potražuje M.G. radi njegovog prisustva krivičnom postupku pred Višim sudom u Podgorici zbog sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje oružjaeksplozivnih materija.

Njemu je određen ekstradicioni pritvor i nakon odluke Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država, očekuje se izručenje ovog lica nadležnim organima za sprovođenje zakona u Crnoj Gori.

(Kurir.rs)

