Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti "Jug", Odeljenja bezbednosti Kotor i Odeljenja bezbednosti Tivat, kao i granične policije, su u zajedničkoj aktivnosti pronašli i oduzeli skoro 2,5 kilograma marihuane i lišili slobode jednu osobu.

Naime, juče su u mestu Zagora, policijski službenici izveli ciljanu kontrolu lica P.S. (45) iz Republike Albanije koji je upravljao putničkim motornim vozilom marke BMW.

Ovom prilikom kod lica je pronađena manja količina opojne droge marihuana, nakon čega je doveden u službene prostorije Odeljenja bezbednosti Tivat gde je od njega prikupljeno obaveštenje na zapisnik.

Sa događajem je upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici. U prostorijama koje ovo lice boravi, u jednoj kući u izgradnji, policija je naknadno pronašla veće pakovanje sa sadržajem materije za koju se sumnja da je opojna droga marihuana, ukupne mase preko 2,4 kilograma.

Opojna droga, kao i pronađena vaga za precizno merenje su oduzeti uz jedan par registarskih oznaka.

Sa svim je detaljno povratno informisan postupajući viši državni tužilac po čijem je nalogu P.S. lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Službenici Uprave policije nastavljaju intenzivne planske aktivnosti na otkrivanju i procesuiranju lica koja se bave kako krijumčarenjem tako i uličnom prodajom narkotika u cilju stvaranja što povoljnijeg bezbednosnog ambijenta za život građana Crne Gore, navodi se u saopštenju.