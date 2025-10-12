Slušaj vest

U budvanskom Sudu za prekršaje za prvih devet meseci ove godine formirano je 417 predmeta protiv maloletnika, od čega je rešeno 80 odsto, saopštili su iz tog suda.

U saopštenju se navodi da je zabeleženo neznatno smanjenje u odnosu na isti period prošle godine.

U odeljenju u Ulcinju u odnosu na prošlu godinu smanjen je priliv predmeta formiranih protiv maloletnih, i to za 63 predmeta, dok je u odeljenju u Kotoru primljeno 34 predmeta više, a slično je i sa odeljenjem u Baru, gde je primljeno 26 predmeta više – navodi se u saopštenju.

Navodi se da je, u sedištu suda, kao i u Odeljenju u Herceg Novom, priliv predmeta sa okrivljenim maloletnicima na nivou prethodne godine.

Dodaje se da je najviše tih predmeta iz oblasti Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, kao i Zakona o javnom redu i miru, dok su u značajno manjoj meri zastupljeni predmeti iz oblasti Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga i Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

Od ukupnog broja predmeta u radu, gotovo 80 odsto je okončano, pa je u ukupno 188 predmeta izrečena vaspitna mera upozorenja – ukor, dok je mera pojačanog nadzora izrečena u ukupno 65 predmeta – rekli su iz budvanskog Suda za prekršaje.

Oni su naveli da je u 40 predmeta izrečena mera pojačanog nadzora od strane roditelja, a u 25 predmeta pojačan nadzor od strane starateljstva.