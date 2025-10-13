- Kontrolisano je devet lica od kojih dva operativno interesantna - L.J. (30) i P.S. (29) iz Budve . Kontrolom N.M. (26) takođe iz Budve pronađena su dva manja pakovanja sa sadržajem materije za koju se sumnja da je opojna droga kokain, saopšteno je iz UP.

Sa događajem je upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji se izjasnio da u radnjama N.M. nema elemenata krivičnog dela, već će protiv njega biti podneta prekršajna prijava zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.