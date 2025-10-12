Slušaj vest

Direktorat policije je utvrdio da je Đutović preminuo 8. decembra prošle godine zbog “nesrazmerno i nestručno primenjenog zahvata davljenja”, pišu "Vijesti".

Đutović je uhapšen 8. decembra 2024. godine u Čopovoj ulici, u centru Ljubljane. Prema informacijama dostupnim u medijima, jer zvaničnog saopštenja nije bilo, Armin je navodno udario turistu, kazao je tada za “Vijesti” Adel Đutović, brat pokojnog Armina.

On ističe da je tokom policijskog postupanja Armin izgubio svest.

“Policija je kasnije tvrdila da je došlo do srčanog zastoja. Međutim, medicinska dokumentacija je jasno pokazivala da je Armin pretrpeo teško hipoksično oštećenje mozga – stanje koje nastaje isključivo usled nedostatka kiseonika. Drugim rečima: Armin nije umro od srčanog zastoja, on je umirao zato što nije mogao da diše”, priča Adel Đutović.

Deset minuta bez kiseonika

Nakon više od 10 minuta bez kiseonika, kada su posledice već bile katastrofalne, dodaje Adel, Armin je prebačen u bolnicu, gde je tri dana kasnije preminuo.

“Porodicu niko nije obavestio. Policija i bolnica su ćutale. Nakon šest sati zabrinutosti i bezuspešnog pozivanja na telefon, krenuli smo da ga tražimo. Tek tada smo sami otkrili da je u komi”, objašnjava Adel Đutović.

Porodica je potom sve vreme insistirala da se rasvetle sve okolnosti Arminove smrti, ali zvaničnih informacija gotovo da nije bilo.

Šućo Đutović, Arminov otac, crnogorski državljanin rodom iz Plava, bio je uveren da se skriva istina o smrti njegovog sina, ponavljajući da “porodica traži odgovore, traži istinu – ne osvetu”.

Specijalno državno tužilaštvo Slovenije (SDTS) je reklo porodici da je ovaj slučaj u pretpretresnom postupku i da nisu u mogućnosti zbog toga da pruže više informacija.

Obdukcioni nalaz nedovoljno jasan

Sumnje je podgrejala i tvrdnja SDTS da su rezultate obdukcije dobili tek 9. aprila 2025. godine i da je nalaz bio “nedovoljno jasan”.

Porodica Đutović je smatrala da SDTS pokušava da prikrije činjenicu da su obdukcija i dopunsko veštačenje završeni, a da je Institut za sudsku medicinu obdukcijski nalaz i prvo stručno mišljenje dostavio još 28. marta 2025. godine.

Oni naglašavaju da je dopuna veštačenja završena i dostavljena 14. aprila 2025. godine, tako da je SDTS oba dokumenta imao u posedu najkasnije 17. aprila 2025. godine, a video-snimci događaja zaplenjeni su odmah.

Porodica je tvrdila da su institucije priznale da postoje četiri video-snimka koji pokrivaju ceo tok događaja i ti snimci su u posedu tužilaštva od decembra 2024. godine, a porodici nije omogućen nikakav uvid.

Brat pokojnog Armina Đutovića naglašava da je SDTS porodici pismeno dostavio odgovor u kojem navode da ih, po njihovom tumačenju, neće informisati o toku istrage.

Posle devet meseci ćutanja na zahteve porodice Đutović, Direktorat policije je utvrdio da je ocena zakonitosti i stručnosti policijskog postupka razjasnila činjenice i okolnosti, ali je otkrila i nepravilnosti u radu policijskih službenika.

“Utvrđeno je da su policajci prema Arminu Đutoviću nesrazmerno i nestručno primenili zahvat davljenja, da je interna komisija policije neobjektivno ocenila zakonitost i stručnost njegove upotrebe; policajci su propustili da odmah pruže prvu pomoć; utvrđena je nezakonita, nestručna i nesrazmerna upotreba fizičke sile prema vezanom Arminu Đutoviću”, navodi Direktorat i dodaje da su policajci i narednog dana nezakonito ušli i pretražili njegovu hotelsku sobu.

“Svesni smo da ove činjenice ne mogu ublažiti vaš gubitak. Ipak, verujemo da predstavljaju ključan korak ka stvaranju promena koje će u budućnosti pomoći da se spreče slične tragedije. Ovaj događaj nas obavezuje da kao institucija delujemo još odgovornije i sa većom osetljivošću prema ljudskom životu i dostojanstvu”, navodi se u pismu Direktorata policije porodici Đutović.

Direktorat policije je takođe saopštio da će se, u skladu sa odredbama Pravilnika o usmeravanju i nadzoru policije, izraditi sveobuhvatno mišljenje o nalazima i dostaviti ga ministru unutrašnjih poslova i vršiocu dužnosti generalnog direktora policije.

Mišljenje o zakonitosti i stručnosti zadataka i ovlašćenja policije Direktorat će dostaviti Posebnom odeljenju Specijalizovanog državnog tužilaštva i Zaštitniku ljudskih prava Republike Slovenije.

Tokom celog ovog perioda, kao porodica, molili smo, upozoravali i tražili odgovore, kaže Adel Đutović, brat ubijenog Armina.

“Zauzvrat smo dobili tišinu, ignorisanje, prezir… Mediji, sa retkim izuzecima, su ćutali. Institucije su ćutale, ali danas istina više ne može biti prećutana”, ističe Adel Đutović.