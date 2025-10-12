Slušaj vest

Budvanska policija uhapsila je E.J. (18) i N.B. (18) iz Berana zbog sumnje da su 9. oktobra iz jednog automat kluba ukrali skoro 4.000 evra, saopštila je Uprava policije.

Prema njihovim rečima, 9. oktobra oko 3 sata ujutru prijavljeno je da je nepoznata maskirana osoba iz jednog automat kluba koji se nalazi u Ulici Mainski put u Budvi, uz pretnju pogodnim sredstvom prema zaposlenoj, ukrala skoro 4.000 eura.

"Policijski službenici su odmah sa događajem upoznali tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, te preduzeli niz hitnih mera i radnji na rasvetljavanju ovog događaja - prikupili su obaveštenja od više lica, izuzeli video zapise sa nadzornih kamera i preduzeli druge operativne aktivnosti na terenu, te identifikovali izvršioce E.J. i N.B, oba lica iz Berana", navode u saopštenju.

Policija je, dalje navode, kod E.J. pronašla deo ukradenog novca.

"Sa svim je povratno upoznat postupajući tužilac koji se izjasnio da se u radnjama E.J. i N.B. stiču elementi krivičnog dela razbojništvo u saučesništvu i oni su sinoć lišeni slobode", dodaje se u saopštenju.

Napominju da su službenici Odeljenja bezbednosti Budva u izuzetno kratkom roku, u prethodna dva dana, rasvetlili krivična dela protivpravno lišenje slobode u saučesništvu, dvostruko ubistvo u pokušaju, kao i upravo ovo krivično delo razbojništvo u saučesništvu i lišili slobode osam lica.