Apeluju na turiste da se odgovorno ponašaju

Apeluju na turiste da se odgovorno ponašaju

Slušaj vest

Na nepristupačnom terenu izgubila su se dvojica Izraelaca koji su krenuli na planinarenje. Na lice mesta odmah su upućeni pripadnici Gorske službe spašavanja, ali njihov posao dodatno su otežali loši vremenski uslovi – sneg, hladnoća i magla.

- Po svemu sudeći turisti su nespremni otišli na planinu – bez adekvatne opreme, osvetljenja i dovoljne količine baterija telefona. Uspeli su da pošalju lokaciju sa telefona na kom je baterija ostala na dva posto, ali se prema opisu terena i informacijama sa terena pretpostavlja da se zapravo nalaze na drugom kraju, na području Prutaša. Zato je potraga išla u dva pravca, jedan prema koordinatima koje su poslali i na drugu potencijalnu lokaciju koja odgovara opisu koji su dali - rekli su za RINU u GSS CG.

Teška akcija trajala je čitavu noć, ali spasioci nisu uspeli da ih lociraju, stoga se u jutarnjim satima u potragu uključio helikopter Vazduhoplovno-helikopterske jedinice MUP Crne Gore. Nakon detaljne pretrege nepristupačnog terena, izgubljeni turisti su locirani i izvučeni.

Turisti iz Izraela su pronađeni živi, a potom su helikopterom prevezeni u Podgoricu, gde će im biti pružena neophodna medicinska i logistička pomoć, kažu u GSS CG.

- Naglašavaju da ovaj slučaj još jednom upozorava na važnost odgovorne pripreme pred odlazak na planinu Durmitor. Jer iako privlačan, boravak na ovoj planini zahteva iskustvo, pravu opremu i pažljivo planiranje – posebno u ovo doba godine, kada se vremenski uslovi mogu naglo promeniti.