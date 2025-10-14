Slušaj vest

Prema istim informacijama, mere se preduzimaju u okviru redovnih preventivnih i proaktivnih aktivnosti usmerenih ka suzbijanju delovanja kriminalnih struktura i jačanju bezbednosne situacije na severu zemlje.

Policijski službenici su prisutni na više lokacija u Šavniku i Žabljaku, gde kontrolišu učesnike u saobraćaju i vrše provere onih koji su prema policijskim evidencijama bezbednosno interesantni.

Iz UP-a su kazali da te aktivnosti sprovode svakodnevno.

Kurir.rs/Vijesti

