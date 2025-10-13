Slušaj vest

"Ovaj važan susret održava se u kontekstu ubrzanih evropskih integracija Crne Gore, a centralna tema razgovora biće početak izrade Ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. Poseban akcenat biće stavljen na unapređenje reformi u oblasti vladavine prava, ekonomski i infrastrukturni razvoj u skladu sa evropskim standardima, kao i značaj evropske perspektive Zapadnog Balkana", saopšteno je iz kabineta Milatovića.

Poseta predsednice Evropske komisije, kako su dodali, predstavlja snažnu političku poruku i potvrdu evropske perspektive Crne Gore u trenutku kada se evropski procesi sve više intenziviraju.

Na nedavno održanom Samitu Evropske političke zajednice u Kopenhagenu, predsednik Milatović je pozvao evropske lidere da se započne izrada nacrta Ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, čime je jasno istakao spremnost države da napravi odlučan korak ka punopravnom članstvu.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteCrna GoraMILATOVIĆ SLUŠAO "UBIJ SRBINA" U ZAGREBU, PA SE NAKON DVA DANA SETIO DA OSUDI USTAŠKE POKLIČE! "Na utakmicu sam otišao sa prijateljem, Zoranom Milanovićem..."
Zoran Milanović i Jakov Milatović
Crna Gora"MIRNO STE SLUŠALI KAKO STADION POZIVA NA UBISTVO 33% VAŠIH SUGRAĐANA": Knežević uputio otvoreno pismo Milatoviću nakon skandiranja "Ubij Srbina" u Zagrebu!
Lider DNP-a Milan Knežević
Crna GoraJAKOV MILATOVIĆ O BRUTALNOM NAPADU NA GRADONAČELNIKA BUDVE: "Nasilje ne sme biti pojava u državi u kojoj zakoni važe jednako za sve"
Jakov Milatović i Nikola Jovanović predsednik opštine Budva
Crna GoraMILATOVIĆEV SELFI SA PAPINE SAHRANE: Predsednik Crne Gore zapalio mreže zbog fotografije iz Vatikana (FOTO)
Jakov Milatović na sahrani pape Franje