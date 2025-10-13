Slušaj vest

"Ovaj važan susret održava se u kontekstu ubrzanih evropskih integracija Crne Gore, a centralna tema razgovora biće početak izrade Ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. Poseban akcenat biće stavljen na unapređenje reformi u oblasti vladavine prava, ekonomski i infrastrukturni razvoj u skladu sa evropskim standardima, kao i značaj evropske perspektive Zapadnog Balkana", saopšteno je iz kabineta Milatovića.

Poseta predsednice Evropske komisije, kako su dodali, predstavlja snažnu političku poruku i potvrdu evropske perspektive Crne Gore u trenutku kada se evropski procesi sve više intenziviraju.

Na nedavno održanom Samitu Evropske političke zajednice u Kopenhagenu, predsednik Milatović je pozvao evropske lidere da se započne izrada nacrta Ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, čime je jasno istakao spremnost države da napravi odlučan korak ka punopravnom članstvu.