Predsednik Opštine Mojkovac Vesko Delić povređen je u udesu, na regionalnom putu Mojkovac – Đurđevića Tara.
Drama
PREDSEDNIK OPŠTINE MOJKOVAC POVREĐEN U SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI! Vesko Delić sleteo sa puta, hitno prebačen u bolnicu
Slušaj vest
Pozivajući se na više izvora, crnogorski mediji pišu da je Delić zadržan na liječenju u bjelopoljskoj bolnici.
Prema istim informacijama, saobraćajna nesreća se dogodila oko 2.20 sati posle ponoći, u mestu Polja, gde je i došlo do sletanja vozila sa kolovoza.
Delić je, navodi se, upravljao privatnim automobilom.
Do nesreće je, kažu, došlo usled neprilagođene brzine uslovima i stanju puta.
Reaguj
Komentariši