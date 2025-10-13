Slušaj vest

Pozivajući se na više izvora, crnogorski mediji pišu da je Delić zadržan na liječenju u bjelopoljskoj bolnici.

Prema istim informacijama, saobraćajna nesreća se dogodila oko 2.20 sati posle ponoći, u mestu Polja, gde je i došlo do sletanja vozila sa kolovoza.

Delić je, navodi se, upravljao privatnim automobilom.

Do nesreće je, kažu, došlo usled neprilagođene brzine uslovima i stanju puta.

