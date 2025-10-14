Mladi Crnogorac obreo se u poznatoj radnji, u odeljku za plastiku i ostao potpuno zatečen onim što je video.
"SVE SAM MOGA DA VIDIM, AL’ DA NEKO..." Crnogorac sve snimio, očima ne veruje: Narod grize dekorativno voće na delu za plastiku?! (VIDEO)
I ne samo da je video nego je i snimio ne mogavši čudom da se načudi šta narod radi po prodavnici.
Foto: TikTok Printscreen
Naime, otišao je do dela gde se prodaje plastično dekorativno voće - zelene i crvene jabuke i našao par komada izgriženih komada?!
Kurir.rs/TikTok
