MILKA MUZE, MALI MILAN KOSI Ovako na planini gorštački živi 5 malih Šišovića! Plaste, namiruju, muzu i uglas vele: Ništa nam nije teško! (VIDEO)
Štaviše, vredno rade barabar sa svojim roditeljima kojima su veliki oslonac i snaga na nepreglednim livadama na kojima drže krupnu stoku i, uz proizvodnju sira i kajmaka, od toga žive.
Povrh toga, mladi domaćini Milan i Milorad i njihove tri vredne sestre planinke idu u školu i dobri su đaci, ali kad dođu kući, i posebno vikendom, čekaju ih seoski poslovi, ono što porodicu hrani i oblači.
I Milka i Anđela pomažu majci u muži, ali rade i najteže poslove poput plašćenja sena u kojima im prođe celo leto. Stariji od dva sina - Milan kosi od svoje jedanaeste i to je njegov glavni letnji i nimalo lak posao tokom celog raspusta jer valja spremiti seno za zimu da stoka ima šta da jede.
Tako su svih petoro govorili pre nepune tri godine za "Poglede iz domovine" i crnogorsku nacionalnu televiziju, u emisiji koja dokumentuje život u mnogim opustelim crnogorskim selima i katunima u kojima se i dan-danji živi kao nekad, u neka prošla vremena, teško, ali zdravo, časno i vredno.
U njihovim rukama nema ni tableta, ni telefona ali ima mnogo igre, vrednog rada i ljubavi prema životinjama. Najmlađem Miloradu ljubimci su dva psa i mačka, a Dušici njena junica Čupka.
Na pitanje šta sve od seoskih poslova rade i kako sve pomažu roditeljima, ne stižu ni da nabroje jer je spisak i te kako podugačak pa se smeju i uglas vele: Ništa nam nije teško!
Milka je naučila da muze, kaže, još sa 5-6 godina, i nije joj teško, majci pomaže svaki dan. Sem u radu, sestre i braća Šišović vreme provode i u igri, druženju, a neretko i zapevaju zajedno jer su njih petoro ujedno i pravi mali hor.
Plaste, namiruju, kose, muzu, sire i tako im uz rad, porodičnu slogu i učenje za školu prolaze porodični dani.
Zdravi, rumeni, zdravo jedu i stasavaju na čistom vazduhu daleko od gradske gužve, vreve i zagađenja i tako iz godine u godinu izdižu stoku na planinu od maja do oktobra, a kad krene hladno vreme silaze dole u svoje selo.
U tom trenutku imali su šest krava, jedno june, 20 ovaca...
I majka Suzana otkad zna za sebe radi najteže poslove na selu, muze od pete-šeste godine. Tako je, veli, moralo jer je mala ostala bez majke koja se razvela i otišla, a Suzana je s ocem i tetkom ostala na selu.
Kad se udala i došla na planinu Javorje, nastavila je i da muze i da siri. Na pitanje kako izgleda jedan njen dan na plainini, kaže da rano ustaje, deca potom idu u školu, a onda ona namiri stoku, pomuze, spremi vareniku, potom čuva krave a kad dođu deca iz škole sve to opet ispočetka. Dodaje i da joj je mnogo lakše na planini jer je stoka puštena slobodna nego u selu preko zime.
- Da živim u gradu? Nemam volju, veli Suzana koja kaže i da na planini, njihovom Javorju, srećom ima ljudi, kako mladih tako i bračnih parova.
Glava kuće, domaćin Darko, radi i kao poštar ali kaže da mu je glavna zarada od stoke i mrsa, te da se kasno oženio ali da je Suzana srećom pristala da živi na selu, na planini...
Posla uvek ima i težak je i voleo bi u srcu da neko od dece nastavi sve ovo iako malima stalno viče učite, učite, da se ne muče čitav život na zemlji i od zemlje.
A nekad su, dodaje, katuni bili puni naroda, puni mladih, i svi su jedva čekali da padne veče posle teškog seoskog posla da idu da igraju fudbal i da počnu igranke...
Sad su srećom i turisti počeli da dolaze, a otkad je opština nasula put mnogo se lakše dolazi pa se i potomci starina koji su tu nekad živeli vraćaju i tu grade vikendice.
- Kad je lepo vreme sve je fino ali kad udari krivi vetar, nije dobro, i usred leta ume da udari slana za Petrovdan, kaže gorštak Darko.
Na selu i planini život nije lak ali od prednosti Darko navodi zdrav život, zdravu hranu, čist vazduh i - slobodu u netaknutoj prirodi.
Kurir.rs/Youtube Pogledi iz domovine/RTV Crna Gora