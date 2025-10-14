Adel Nurković, donedavno savetnik potpredsednika Vlade i ministra vanjskih poslova Crne Gore Ervina Ibrahimovića, uhapšen je pre 10 dana u Švajcarskoj.
CRNOGORSKI POLITIČAR UHAPŠEN U ŠVAJCARSKOJ
Uhapšen je zbog sumnje na iznudu novca.
Iz Ministarstva spoljnih poslova portalu je rečeno da je Nurković prošle sedmice, na sopstveni zahtev, razrešen sa funkcije savetnika potpredsednika Vlade.
Dodali su i da Ambasada Crne Gore u Švajcarskoj od lokalnih vlasti nije zvanično obaveštena o hapšenju Nurkovića niti o optužbama koje mu se navodno stavljaju na teret.
Prema informacijama iz diplomatskih i istražnih krugova, Nurkoviću je određen pritvor, u kojem se nalazi već duže od sedmice, dok tamošnje vlasti sprovode istragu.
