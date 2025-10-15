Slušaj vest

Policija u Kolašinu je sinoć uhapsila osamnaestogodišnjaka kod kojeg je pronađena veća količina marihuane, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako navode, policijski službenici su sinoć, na putnom pravcu Kolašin – Berane, u mestu Polje, kontrolisali vozilo marke BMW, podgoričkih registarskih oznaka kojim je upravljao S.Lj. (18) iz Zete.

"Prilikom pregleda u vozilu je pronađeno 76 pvc pakovanja sa sadržajem nalik na opojnu drogu marihuanu, težine oko 40 kilograma. Sa događajem je upoznat državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju po čijem je nalogu S.Lj. lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga", navodi se u saopštenju.

Kurir.rs/RTCG

Ne propustiteHronikaBESNIM AUTOM STIGLI NA HORGOŠ A NA ZADNJEM SEDIŠTU VOZILI NEŠTO ČUDNO! Pas ih je odmah razotkrio, usledilo hapšenje (FOTO)
4.jpg
HronikaJOŠ JEDNA VELIKA ZAPLENA DROGE U BEOGRADU: Pronađeno 60 kilograma marihuane, osumnjičeni odmah uhapšen!
2.jpg
Crna GoraKRIVIČNA PRIJAVA I PROTIV DRŽAVLJANKE SRBIJE Zasađena marihuana u dvorištu u Podgorici, uhapšeni osumnjičeni
MArihuana NS.jpg
PlanetaOVAKO GORI DROGA VREDNA 300 MILIONA DOLARA! U Mjanmaru zapaljen zaplenjeni opijum, heroin, metamfetamin, marihuana, ketamin i kristal met (FOTO, VIDEO)
104 EPA Nyein Chan Naing.jpg