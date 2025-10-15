Policija u Kolašinu je sinoć uhapsila osamnaestogodišnjaka kod kojeg je pronađena veća količina marihuane , saopšteno je iz Uprave policije.

Kako navode, policijski službenici su sinoć, na putnom pravcu Kolašin – Berane, u mestu Polje, kontrolisali vozilo marke BMW, podgoričkih registarskih oznaka kojim je upravljao S.Lj. (18) iz Zete.

"Prilikom pregleda u vozilu je pronađeno 76 pvc pakovanja sa sadržajem nalik na opojnu drogu marihuanu, težine oko 40 kilograma. Sa događajem je upoznat državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju po čijem je nalogu S.Lj. lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga", navodi se u saopštenju.