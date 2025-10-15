Slušaj vest

Iz rejona Malog Međeda na Durmitoru evakuisano je dvoje mladih Izraelaca, koji su bili zaglavljeni na tom području, saopštila je Gorska služba spašavanja Crne Gore.

Državljani Izraela K.S. (25) i R.O. (25) ostali su zaglavljeni u steni juče posle podne, bezbedno su evakuisani kasno sinoć na Žabljak.

"Radilo se o zahtevnoj akciji izvedenoj u vrlo složenim vremenskim uslovima, što je dodatno otežavalo pristup terenu i evakuaciju. Poziv za pomoć upućen je putem Operativno-komunikacionog centra 112", navodi se u saopštenju.

Ranije juče je spašeno još dvoje Izraelaca za kojima se tragalo celu noć. Oni su helikopterom transportovani za Podgoricu, gde im je pružena neophodna medicinska i logistička pomoć.

Kurir.rs/Euronews

Ne propustitePlanetaNEVIĐENA DRAMA NA MONT EVERESTU, ZAROBLJENO SKORO 1.000 LJUDI! Spasilačke ekipe na terenu, horor scene na nadmorskoj visini od skoro 5.000 metara (FOTO)
h-53828386.jpg
PlanetaHITNA EVAKUACIJA 250.000 LJUDI! Još jedan stravičan supertajfun juri prema obalama Vijetnama, mobilisano 117.000 vojnika! (VIDEO)
x AP Ng Han Guan.jpg
PlanetaTURSKA U PLAMENU, POŽARI U ANTALIJI! Naređena hitna evakuacija! Vatrena stihija preti selima i gradovima! (FOTO/VIDEO)
collage.jpg
PlanetaHITNA EVAKUACIJA NA AERODROMU! Veliki broj putnika masovno napušta zgradu, drama u Dablinu! (FOTO/VIDEO)
dablin.png