Iz rejona Malog Međeda na Durmitoru evakuisano je dvoje mladih Izraelaca, koji su bili zaglavljeni na tom području, saopštila je Gorska služba spašavanja Crne Gore.

Državljani Izraela K.S. (25) i R.O. (25) ostali su zaglavljeni u steni juče posle podne, bezbedno su evakuisani kasno sinoć na Žabljak.

"Radilo se o zahtevnoj akciji izvedenoj u vrlo složenim vremenskim uslovima, što je dodatno otežavalo pristup terenu i evakuaciju. Poziv za pomoć upućen je putem Operativno-komunikacionog centra 112", navodi se u saopštenju.

Ranije juče je spašeno još dvoje Izraelaca za kojima se tragalo celu noć. Oni su helikopterom transportovani za Podgoricu, gde im je pružena neophodna medicinska i logistička pomoć.