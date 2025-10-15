Slušaj vest

Ulcinjanin D.M. (43) kažnjen je danas zatvorom u trajanju od maksimalnih 60 dana, jer je sinoć udario roditelje i sestru, a sestričinu vukao za kosu i oborio na pod, saopštio je predsednik Suda za prekršaje u Budvi Marko Đukanović.

Njemu je, kako je saopšteno, suđeno u hitnom postupku.

Osim kazne, sutkinja Anka Rašović mu je izrekla tri zaštitne mere i to: udaljenje iz stana, zabranu prilaska članovima porodice na udaljenosti ne manjoj od pet metara i zabranu uznemiravanja i uhođenja žrtava nasilja u trajanju od šest meseci, koje će sprovoditi Uprava policije nakon izdržane zatvorske kazne - naglasio je.

Kako je dodao, njemu je stavljeno na teret da je sinoć u porodičnom domu u ulcinjskom naselju Darza fizički napao oca, majku, sestru i sestričinu.

Ocu je zadao udarce otvorenom šakom u predelu glave, dok je drugom rukom udario majku po levoj ruci, da bi iste večeri zadao udarac šakom sestri u predelu čela, dok je sestričinu vukao za kosu i oborio na pod - istakao je.