- Dežurnoj službi Odeljenja bezbednosti Podgorica je prijavljeno da jedno žensko lice narušava javni red i mir u zgradi u naselju Zagorič. Na lice mesta upućena je policijska patrola koja je zatekla navedeno lice, kasnije identifikovano kao A.A. (32), koje je prilikom kontrole fizički napalo policijsku službenicu i pokušalo da zada udarac drugom policijskom službeniku, saopšteno je iz UP.

U istoj zgradi, na terasi stana koji koristi A.A., zatečeno je njeno maloletno dete, staro tri godine, koje je imenovana prethodno ostavila bez nadzora.

Reagovao Centar za socijalni rad

Sa događajem je upoznat službenik Centra za socijalni rad, koji je preuzeo maloletno dete.

Devojčica je imala vidne povrede po licu, te je, u pratnji zaposlenih Centra, upućena na lekarski pregled, o čemu je sačinjen izveštaj od strane lekara specijaliste.

U prostorijama Kliničkog centra, analizom krvi kod A.A. je utvrđeno prisustvo kokaina, marihuane i benzodiazepina.

Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici A.A. je lišena slobode zbog sumnje da je izvršila krivična dela: napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti i nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.