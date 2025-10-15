Slušaj vest

To je na svom Fejsbuk profilu objavila žena iz organizacije te turističke ture, a isto je kasnije potvrdila u telefonskom razgovoru. Da lekar nije izašao na teren, zvanično je potvrđeno i u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć (ZHMP).

Američkog državljanina je, prema njenim rečima, nakon odbijanja dežurnog lekara kolašinske Hitne pomoći da izađe na teren, odvezao zaposleni tog restorana privatnim vozilom i to u Podgoricu, u Klinički centar Crne Gore, gde mu je i ukazana pomoć i konstatovano da je van životne opasnosti.

Uz to što je odbio da ekipu pošalje na teren, lekar je, tvrdi žena iz organizacije ture, bio neprijatan u razgovoru.

Upitani u vezi sa tim inicidentom od 12. oktobra, iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć su kazali su da je dežurni lekar dostavio izjavu u kojoj je naveo da “nije prihvatio terensku intervenciju, jer je osoba koja je pozvala već odredila dijagnozu i zahtevala da pošalju vozilo”.

Detalji događaja

Žena iz organizacije ture, čiji je identitet poznat redakciji i koja je događaj opisala na svom Fejsbuk profilu, napisala je da je u telefonskom razgovoru lekaru pokušala da objasni da je američkom turisti pozlilo.

“Zovem Hitnu pomoć: ‘Dobar dan, molim Vas da pošaljete hitnu u restoran Crkvine, jer je jednom čoveku pozlilo, moguće da je i srčani udar, ali ja to ne znam, pa Vas molim da pošaljete hitnu. Uglavnom, stariji je čovek u pitanju, Amerikanac koji već tri dana boravi na odmoru u Crnoj Gori...’. Odgovor koji sam dobila od dežurnog lekara, kojem ne znam ime, je, citiram: ‘Neću da pošaljem vozilo, nego neka ga neko utovari i dovede’. Objasnim da nismo u mogućnosti, jer nema vozila, a gospodin je deo grupe i putuje autobusom. Tad je baš počeo da viče da neće da pošalje vozilo i, ukoliko je srčani udar, ‘neka mu je laka zemlja’”, napisala je žena.

U razgovoru sa novinarkom “Vijesti” potvrdila je te tvrdnje i objasnila da je stariji turista iz SAD kolima jednog od zaposlenih u restoranu na kraju odvezen u Urgentni centar KCCG. Drugo vozilo im, kaže ona, nije bilo na raspolaganju, jer su turisti putovali autobusom.

Iz ZHMP navode da je “pozivaocu rečeno da pacijenta stave u auto i dovezu u Jedinicu HMP Kolašin”.

“Povodom Vaših pitanja vezanih za postupanje doktora koji je bio angažovan u jedinici HMP u Kolašinu, dana 12. oktobra ove godine, u odnosu na zahtev za transport pacijenta, stranog državljanina koji se nalazio u restoranu Crkvine, obaveštavamo Vas da je dežurni doktor dostavio izjavu u kojoj je naveo da nije prihvatio terensku intervenciju jer je osoba koja je pozvala već odredila dijagnozu i zahtevala da pošalju vozilo. Svu odgovornost po ovom postupku preuzima i ne slaže se sa sklopom rečenica i reči koje je osoba upotrebila”, odgovorili su iz ZHMP.

Kubure sa kadrom

Kolašinska Hitna pomoć godinama kuburi sa kadrom, o čemu mediji duže vreme izveštavaju. U toj varoši, smenu obično pokriva jedan lekar, a kad ekipa izađe na teren, u kolašinskoj Hitnoj pomoći ostane uglavnom medicinska sestra, odnosno tehničar.

Slučaj koji se za vikend dogodio u Kolašinu, nije i jedini, jer se građani često žale da uprkos čak i ozbiljnim simptomima, ekipe hitne pomoći iz više crnoogorskh opština ne izlaze na teren, već traže da se pacijent dovede u njihove prostorije.

Pred Osnovnim sudom u Podgorici u toku je postupak po optužnom predlogu podgoričkog Osnovnog državnog tužilaštva protiv S. S., lekarke Hitne pomoći u glavnom gradu.

Prijava je, kako su ranije saopštili iz tužilaštva, podneta zbog osnovane sumnje da je počinila krivično delo neukazivanja lekarske pomoći, tako što je, “protivno svojoj dužnosti, odbila da ukaže lekarsku pomoć licu A. V., koje se nalazilo u neposrednoj životnoj opasnosti”.

Iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć tada redakciji nisu odgovorili na pitanja u vezi sa ovim slučajem i drugim žalbama pacijenata koji tvrde da im lekari često objašnjavaju da zbog godina ili drugih razloga, treba da dođu sami u prostorije Hitne.