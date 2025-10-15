"Malo ga je ko ispoštova ka mi"

"Malo ga je ko ispoštova ka mi"

Slušaj vest

Opštepoznato je da obuća koju je dizajnirao Paćoti je jedna od najpopularnijih u Crnoj Gori, kao i da je muškarci neretko nose kako bi pokazili svoj prefinjen imidž.

Međutim, vest da je italijanski dizajner Ćezare Paćoti preminuo uzdrmala je gotovo sve stanovnike Crne Gore, pogotovo mlađu generaciju.

Upravo zbog ovoga, grupa Nikšićana odlučila je da se pozdravi sa Paćotijem na jedinstveni način, te su mu poslednji pozdrav poslali putem društvenih mreža.

- Paćoti, brate, hvala na svemu! Tvoji Nikšićani - napisali su oni.

Ova objava pokrenula je pravu lavinu komentara u kojima su mu mnogi ukazali poštovanje i zahvalnost.

"Malo ko ga je ispoštovao k'a mi", "Predlog: Neko selo u Crnoj Gori da nosi naziv Paćotići", "Treba oproštaj da mu se uradi, neka moderna instalacija Paćoti patika nešto na Lovćenu da mu se stavi", "Pola Srbije i Crne Gore u žalosti", "Treba mu dati ulicu u Podgorici" glasili su samo neki od komentara.

Lokalni list iz Čačka objavio je čitulju za Đorđa Armanija sa neobičnim detaljima, a kako se spekuliše na društvenim mrežama nju su izdali šaneri iz ovog kraja u znak zahvalnosti.