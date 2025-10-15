Slušaj vest

Zahvaljujući brzoj i usklađenoj reakciji nadležnih službi Monteputa, u noći između 13. i 14. oktobra sprečena je potencijalno ozbiljna saobraćajna nesreća i veća materijalna šteta u tunelu Vežešnik, na deonici Mateševo - Podgorica, saopšteno je iz Monteputa.

Kako ističu, u 01:20 sati je došlo do samozapaljenja teretnog vozila koje je prevozilo putnička električna vozila.

- Po prijemu dojave, dežurne službe Monteputa odmah su aktivirale propisane procedure za vanredne situacije i preduzele sve mere zaštite. Požar je u potpunosti ugašen do 02:00 časa, nakon čega se pristupilo uklanjanju vozila iz tunela i stvaranju uslova za normalno odvijanje saobraćaja - naveli su u saopštenju.

Kako ističu, sprečena je značajna materijalna šteta na tunelskoj infrastrukturi, ventilacionim sistemima, električnim instalacijama, signalizaciji i drugim bezbednosnim komponentama.

- Pravovremenom i koordinisanom intervencijom službi izbegnute su posledice po bezbednost i funkcionalnost tunela na duži rok. Efikasnom intervencijom uspešno je sprečeno širenje požara, što je bilo od naročitog značaja imajući u vidu vrstu tereta - električna vozila sa litijum-jonskim baterijama - ističu iz Monteputa.

Ove baterije, kako pojašnjavaju, razvijaju izuzetno visoke temperature, sklone su ponovnom samozapaljenju i njihovo gašenje predstavlja izazov kako kod nas, tako i u svetu.

- Brzina intervencije i pravilna procena situacije bili su od presudnog značaja za očuvanje bezbednosti tunela i zaštitu infrastrukture. Monteput izražava zahvalnost svojim službama koje su učestvovale u akciji, uz potvrdu da su svi bezbednosni i tehnički sistemi funkcionisali u skladu sa najvišim standardima - zaključuju u saopštenju.

(Kurir.rs/RTCG)

