Bivši ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Petar Ivanović uhapšen je zbog jučerašnjeg incidenta tokom kog je presekao putanju vozilima koja su u pratnji premijera Milojka Spajića i vređao policajce iz pratnje predsednika Vlade.

Iz Uprave policije (UP) saopšteno je da će nekadašnji visoki funkcioner Demokratske partije socijalista (DPS) pekršajno odgovarati zbog vređanja i omalovažavanja policijskih službenika.

- Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica su sinoć lišili slobode P.I. (60) bivšeg ministra poljoprivrede, zbog počinjenog prekršaja iz člana 11 Zakona o javnom redu i miru, na štetu dva policijska službenika koja je ometao i omalovažavao tokom vršenja službene dužnosti - rekli su iz UP.

Iz te bezbednosne institucije ističu da se Ivanović sumnjiči da je 15.oktobra, oko 15 časova, upravljajući vozilom marke "tojota", podgoričkih registarskih oznaka, ometao kretanje službene kolone Uprave policije, tokom realizacije zadatka obezbeđenja i pratnje predsednika Vlade Crne Gore.

- On je tokom vožnje bulevarom Svetog Petra Cetinjskog, presekao kolonu vozila iz pratnje, a nije postupio po jasno istaknutim svetlosnim i zvučnim signalima službenih vozila, čime je ugrozio bezbedno kretanje štićene ličnosti i službenih lica u pratnji. P.I. je odbio da pruži dokumenta na uvid policijskim službenicima i u dva navrata uputio niz uvredljivih i pretećih reči policijskim službenicima iz pratnje premijera. Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica su nakon prikupljenog obaveštenja od P.I. sa događajem upoznali državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici koji se izjasnio da u navedenom događaju nema elemenata bića krivičnog dela. Policijski službenici Odjeljenja bezbednosti Podgorica su ceneći postojanje prekršaja, lišili slobode P.I. zbog počinjenog prekršaja iz člana 11 Zakona o javnom redu i miru – ometanje i omalovažavanje službenog lica. Osumnjičeni P.I. će u zakonskom roku biti sproveden na dalju nadležnost Sudu za prekršaje u Podgorici - piše u saopštenju UP.

"Vijesti" su sinoć objavile da se incident desio na Blažovom mostu u Podgoricikada je bivši ministar vozilom "tojota", prvo "presekao" kolonu vozila u pratnji Spajića, a zatim je pratio uz upućene uvrede sve do zgrade Vlade.

Njega i nekoliko funkcionera bivše vlasti optužuju da su od aprila 2014. do jula 2019. godine, suprotno Uredbi o sprovođenju mera agrarne politike, delili novac i naneli štetu Crnoj Gori od preko 300.000 evra.

Oni se terete za sumnjive isplate samo jednoj nevladinoj organizaciji - Nacionalnom udruženju vinogradara i vinara, a svote novca date tom civilnom društvu u petogodišnjem periodu varirale su od 450 evra do 70.000 evra.