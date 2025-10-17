Slušaj vest

U dvorištu crkve Svetog Dimitrija u Kolašinu do kraja oktobra biće postavljen prvi spomenik mitropolitu Amfilohiju Radoviću u Crnoj Gori. Datum koji se nezvanično pominje je 31. oktobar na Lučindan. Inicijativu za njegovo podizanje pokrenula je Opština Kolašin, uz podršku Vlade Crne Gore.

Potpredsednik opštine izjavio je da je još ranije u budžetu bilo planirano 50.000 evra za ovu namenu, koja su zatim prebačena Mitropoliji crnogorsko-primorskoj radi sprovođenja procedure i realizacije projekta.

"Ovo je jedan od načina da se odužimo čoveku koji je ostavio dubok trag u istoriji i kulturi Crne Gore, a posebno našem Kolašinu, jer je Amfilohije bio naš sugrađanin. Smatramo da će spomenik biti simbol zahvalnosti i poštovanja. Predlog Odluke o podizanju spomenika biće tačna na dnevnom redu na sledećem zasedanju Skupštine opštine Kolašin, koja je zakazana za 22. oktobar", kazao je za RINU potpredsednik opštine Vasilije Ivanović.

Foto: RINA

Tokom rasprave u Skupštini opštine odluka o podizanju spomenika usvojena je sa 16 glasova "za", dok predstavnici opozicije nisu glasali.

Spomenik će biti izliven u bronzi, a statua će biti visine 2,5, metara, postavljena na granitnom postamentu od 1,28 metara, tako da će ukupna visina spomen-obeležja iznositi 3,78 metara.

Građani Kolašina imaju podeljena mišljenja, ali većina smatra da mitropolit zaslužuje spomenik u rodnom kraju.

Foto: RINA

"Treba da ga bude, naš je Kolašinac, zaslužan čovek. Ne govorim o crkvi i politici, već o intelektualcu koji je u teškim vremenima bio uz narod", rekao je jedan od meštana.

Postavljanje spomenika u porti crkve Svetog Dimitrija planirano je do kraja oktobra, a prema najavama, slična inicijativa postoji i u Beranama, gde bi Amfilohije Radović trebalo da dobije spomenik u centru grada, pored hrama.