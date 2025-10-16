Slušaj vest

Sandra Bojanić (27) iz kotorskog sela Dragalj je lepa devojka koja je privukla pažnju celog regiona, ali ne izgledom već onim čime se bavi. Ona je drvoseča. Kada vidite kako baca debla, nećete verovati svojim očima.

Sandra je po mnogo čemu neobična, baš kao i njena životna priča.

Foto: Printscreen/RTCG

"Posečem kamion drva, onda kući, nešto radim oko kuće, ta drva isto sečem i cepam, tovarim, vozim dalje i prođe dan", kaže Sandra za RTCG i dodaje:

"Ne mogu trpeti šefove iznad glave, tako da sam ja sam svoj gazda".

Foto: Printscreen/RTCG

Po zanimanju je kuvarica, ali je taj posao uopšte ne zanima.

"Au...e to nikako, kuhinja i to ništa. Tražim momka koji zna skuvati i oprati. Neka se neko javi ako se misli udati, ja ću se ženiti, tako da, ako se neki misli udati, neka se slobodno javi", našalila se Sandra i dodala da joj je jako teško ugoditi.

Kao i svi mladi, voli da izlati.

Foto: Printscreen/RTCG

"Ja kad izađem ne umem ući u kuću", nastavlja u šaljivom tonu.

Ne veruje da će se ovim poslom baviti u daljoj budućnosti.

"Videćemo. Prvo odrah život, a drugo neće ovo dugo trajati", poručila je.

CELU PRIČU O SANDRI MOŽETE POGLEDATI OD 7.25:

Ljudi joj se dive, smatraju je lepom i oduševljeni su njenom i snagom i voljom. Međutim, ima i onih koji veruju da žene ne bi trebalo da se bave ovako teškim poslom.

Priču o Sandri ovekovečila je novinarka Televizije Crne Gore Marija Radulović, koja je na 30. Međunarodnom Interfer festivalu reportaže u Beogradu osvojila drugu nagradu za reportažu "Između slobode i civilizacije", u konkurenciji više od 300 radova iz celog sveta.