Slušaj vest

Podgoričko Osnovno državno tužilaštvo neće preispitivati odluku da bivši ministar poljoprivrede i ruralnog razvojaPetar Ivanović (60) prekršajno odgovara, ukoliko Sud za prekršaje ne ocijeni da postoji osnovana sumnja da je izvršio krivično delo kada je onemogućio bezbedan prolazak štićene ličnosti -premijera Milojka Spajića, a potom vređao policajca M. R.

To proizlazi iz odgovora tužilaštva, dostavljenog Vijestima dan nakon što je dežurna tužiteljka ocenila da nekadašnji visoki funkcioner Demokratske partije socijalista (DPS) nije izvršio krivično delo.

Ivanović je uhapšen 15. oktobra uveče zbog počinjenog prekršaja iz člana 11 Zakona o javnom redu i miru, na štetu dva policijska službenika koja je ometao i omalovažavao tokom vršenja službene dužnosti.

Juče u podne priveden je u Prekršajni sud u Podgorici zbog sumnje da je dan ranije, oko 15.15 časova ometao i omalovažavao policajce iz obezbeđenja predsednika Vlade - M. R. i M. K.

Terete ga da je, upravljajući "tojotom" onemogućio bezbedan prolazak vozila pod pratnjom i upao u njihovu kolonu, ne obazirući se na zvučnu i svetlosnu signalizaciju, nakon čega su ga policajci zaustavili.

Sudija tog suda Ana Bokan kazala je Vijestima da je, posle saslušanja okrivljenog i predloženih svedoka - policijskih službenika, pretres odgođen za 15. januar 2026. godine u 17:30 časova.

- Radi saslušanja još jednog svedoka - očevica događaja - kazala je Bokan.

Prema saznanima Vijesti, reč je o Ivanovićevom suvozaču.

Petar Ivanović Foto: Printscreen Vijesti.me

"Vratite mi službeno vozilo"

Ivanović je, prema navodima iz Prekršajnog suda, pre dva dana, u Podgorici, onemogućio bezbedan prolazak štićene ličnosti, a potom vređao policajca M. R. koji je izašao iz službenog automobila i prišao "tojoti" za čijim upravljačem je bio Ivanović.

- Uputio mu reči: "Je*em vam majku policijsku, neću da vam se maknem, sad ću da vas slikam", nakon čega, s obzirom da je znao o kom licu se radi, policijski službenik se vratio u službeno vozilo - objašnjeno je.

Iz suda navode da su policajci potom nastavili kretanje, da bi, kada su skrenuli u Njegoševu ulicu i primetili da se Ivanović kreće iza njih.

- Kada je došao do njihovog vozila, policijski službenik M. R je izašao iz vozila, prišao vozilu okrivljenog P. I. i zatražio na uvid dokumenta, što je okrivljeni P. I. odbio, uputivši reči: "Pi*ke jedne, daću vam dokumenta kad mi vratite službeno vozilo koje ste mi oteli", nakon čega je velikom brzinom napustio lice mesta - rečeno je Vijestima.

Iz Uprave policije juče ujutro saopšteno je da je Ivanović tokom vožnje bulevarom Svetog Petra Cetinjskog, presekao kolonu vozila iz pratnje, a nije postupio po jasno istaknutim svetlosnim i zvučnim signalima službenih vozila, čime je ugrozio bezbedno kretanje štićene ličnosti i službenih lica u pratnji.

- P. I. je odbio da pruži dokumenta na uvid policijskim službenicima i u dva navrata uputio niz uvredljivih i pretećih reči policijskim službenicima iz pratnje premijera. Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica su nakon prikupljenog obaveštenja od P. I. sa događajem upoznali državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji se izjasnio da u navedenom događaju nema elemenata bića krivičnog dela. Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica su ceneći postojanje prekršaja, lišili slobode P. I. zbog počinjenog prekršaja iz člana 11 Zakona o javnom redu i miru – ometanje i omalovažavanje službenog lica - rekli su juče iz Uprave policije.

Milojko Spajić Foto: Imago / Alamy / Alamy / Profimedia

Vijesti su juče podgoričkom Osnovnom državnom tužilaštvu poslale set pitanja o odluci dežurnog tužioca da Ivanović ne odgovara krivično zbog ugrožavanja sigurnosti premijera Spajića, koji je štićena ličnost.

Od njih je, između ostalog, tražen odgovor - na osnovu kojih činjenica i okolnosti je ODT Podgorica ocenilo da u postupanju Ivanovića nema elemenata bića krivičnog dela, ali i da li je tužilac koji je odlučivao u tom slučaju uzeo u obzir da se incident dogodio tokom službene pratnje predsednika Vlade Crne Gore, te da je ponašanje Ivanovića moglo ugroziti bezbednost štićene ličnosti i policijskih službenika.

- Povodom Vašeg pitanja, obaveštavamo Vas da je postupajuća državna tužiteljka našla da u radnjama lica I. P. nema elemenata krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti. Ukoliko Sud za prekršaje ocijeni da postoji osnovana sumnja da je izvršeno krivično delo, može dostaviti spise ovom tužilaštvu na ponovnu ocenu - rekli su iz tog tužilaštva.

Nisu odgovorili na većinu pitanja, pa ni na pitanja - da li je tužilac izvršio uvid u snimke sa kamera pre donošenja odluke, da li je tužilaštvo obavešteno o motivima i eventualnom alkoholisanom stanju Ivanovića u trenutku incidenta, i ako jeste da li je to uticalo na kvalifikaciju dela?

Petar Ivanović Foto: Printscreen/Youtube/Vijesti online

"Skup nervoznih ljudi"

Iz Pokreta Evropa sad (PES) na čijem čelu je premijer Spajić juče su saopštili da DPS koji danas gledamo više nije ni senka nekadašnje partije vlasti, već skup nervoznih ljudi koji znaju da se Crna Gora promenila, ali to još ne mogu da prihvate.

- Poslednjih sedmica delovanje Demokratske partije socijalista poprima obrise političke histerije. Naime, formalni šef partije javno poručuje da zakoni države Crne Gore znače manje od običaja i tradicije, čime direktno negira domaći pravni poredak, dok šef njihovog poslaničkog kluba govori o ličnim neprijateljima, pri čemu njihovi poslanici u prenosima uživo na vulgaran način kvalifikuju kolege. Istovremeno, vedete DPS-a poput Petra Ivanovića, u pauzama između dva suđenja, presecaju putanju kolone premijera i vređaju njegovo obezbeđenje - piše u saopštenju PES-a.

Poslanik Demokratske Crne Gore Duško Stijepović saopštio je da "Ivanović ovakve frustracije i protivzakonito ponašanje nije ispoljavao ni kada je sam bio uhapšen", ali da mu je "živac proradio" kad su uhapsili Aleksandra Mijailovića.