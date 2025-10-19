Slušaj vest

"Danas smo kao narod jedinstveniji nego ikada, ali ne želim da bilo ko ovu poruku pogrešno shvati. Za razliku od DPS-a (Demokratska partija socijalista) koji je vladao 30 godina, mi ne tražimo nikakvu osvetu, niti ćemo bilo kome biti gospodari. Mi samo želimo da budemo ravnopravni sa drugim narodima u Crnoj Gori", rekao je Mandić u intervjuu za dnevni list Politika.

On je ocenio da "ideja pomirenja, koja je temelj današnje Crne Gore, nije nastala 2023. godine".

"Za tu ideju sam se zalagao zajedno sa kolegama iz nekadašnjeg Demokratskog fronta, zalagao sam se i kao predsednik nekadašnje Srpske narodne stranke, a i ranije", rekao je Mandić.

On je naveo i da će se o "ključnim društvenim pitanjima, kao što je pitanje statusa većinskog srpskog jezika, voditi najširi mogući dijalog" i da je uveren da će se "u adekvatnom momentu to pitanje rešiti na ponos srpskog naroda i uz podršku svih drugih naroda u Crnoj Gori".

Govoreći o odnosu dve države, istakao je da "Crna Gora istorijski nema bliže zemlje od Srbije".

"Verujte mi kada kažem da i drugi narodi u Crnoj Gori tu činjenicu znaju i prihvataju", rekao je.

"Naše zemlje se nalaze u Evropi i verujem da je naša sudbina i najbolja ekonomska vizija za buduće generacije - da budemo zajedno u Evropskoj uniji", naglasio je Mandić.