U zajedničkoj akciji Nacionalnog parka Skadarsko jezero, Direktorata za ribarstvo, Uprave za gazdovanje šumama i lovištima i Uprave policije pokrenuta je akcija u cilju suzbijanja nelegalne trgovine ribom i nezakonitih prelazaka granice od strane lovaca.

Tokom akcije procesuirano je pet osoba, a oduzeta riba donirana je Narodnoj kuhinji.

Prema rečima šefa Službe zaštite NP Skadarsko jezero, Vuka Saičića, akcija je deo kontinuiranih napora da se očuva prirodna i ekonomska ravnoteža u jednom od najvažnijih zaštićenih područja u Crnoj Gori.

- Zajedničkom akcijom više institucija poslali smo jasnu poruku da nelegalna trgovina ribom i bespravne aktivnosti u zaštićenim područjima neće biti tolerisane - poručio je Saičić.

Tokom kontrole podneto je pet prekršajnih prijava, dok su sa Inspekcijom za šumarstvo i lovstvo preduzete dodatne mere u borbi protiv bespravnih aktivnosti u zoni Nacionalnog parka. Oduzeta riba predata je u humanitarne svrhe Narodnoj kuhinji.

Iz NP Skadarsko jezero najavljeno je da će kontrole biti dodatno pooštrene kako se bliži praznični period, kada se, po pravilu, beleži porast nelegalne prodaje ribe, naročito na pijačnim i vanpijačnim lokacijama.

Nadležni ističu da je očuvanje biodiverziteta Skadarskog jezera ne samo ekološki, već i ekonomski prioritet, te da će sve institucije nastaviti zajednički rad na suzbijanju nelegalnih aktivnosti na terenu.