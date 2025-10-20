Slušaj vest

Prema podacima Uprave policije, u poslednjih pet godina u Crnoj Gori je bilo 16 otmica, u kojima je učestvovalo 29 žrtava, među kojima troje dece... Dok se porodični sukobi često navode kao uzrok otmice maloletnika, drugi primeri potvrđuju organizovani kriminal. Nedavno je u Podgorici uhapšena strana grupa osumnjičena za otmicu i šverc, dok su u Budvi usred bela dana snimljene scene otmice.

Nedavno je u Budvi muškarac nasilno ubačen u automobil usred bela dana. Snimljene scene potere, koja se završila nesrećom, bile su pred očima javnosti, a počinioci su bili turski državljani. Mesec dana ranije, petoro pakistanskih državljana zaključanih u podrumu u Podgorici spasila je policija, koja je tom prilikom uhapsila trojicu Avganistanaca.

Ovo nisu izolovani slučajevi otmice u Crnoj Gori.

- U periodu od 1. januara 2020. do 12. oktobra 2025. godine registrovano je ukupno 16 krivičnih dela otmice, od kojih su dva krivična dela u saizvršilaštvu - saopštila je Uprava policije.

Iza statistike - 29 žrtava.

- Što znači da smo imali skoro, ili duplo — dva oštećena u jednoj otmici. Ovde se radi o organizaciji ovih, mogu reći, slobodno kriminalnih lica, jer je organizovani kriminal kada učestvuju tri ili više lica. U svim otmicama govorimo o organizaciji i učešću više lica, a ne jednog - objašnjava stručnjak za bezbednost Ivan Pekić.

Među žrtvama su i troje maloletnika. Pekić smatra da se u ovim slučajevima radi o porodičnim sukobima.

- Najčešće se pretpostavlja da su u pitanju porodični problemi, kada verovatno dolazi do razvoda i raznih slučajeva kakve smo imali u praksi u Crnoj Gori, tako da apsolutno ne bih razmišljao u drugom pravcu, već samo u tome - kaže Pekić.

Policija, smatra Pekić, veoma uspešno pronalazi počinioce krivičnog dela otmice.

- Činjenica je da podaci, kao što ste rekli, govore da je podneto 40 krivičnih prijava protiv pojedinaca. Konkretnosti onih koji su učestvovali u krivičnom delu otmice dovoljno nam govore o ozbiljnosti ovog krivičnog dela. Ono što je veoma važno reći jeste da je od ovih 16 otmica, 8 otmica bilo od strane nepoznatih počinilaca i Uprava policije je rasvetlila svih osam - kaže on.

Sa prosečno tri otmice godišnje, kaže Pekić, Crna Gora se može smatrati bezbednom kada su u pitanju takvi zločini.