"Povodom petogodišnjice od upokojenja mitropolita Amfilohija, odlučio sam da mu posthumno dodelim najviši državni orden", napisao je predsednik Crne Gore Jakov Milatović na platformi X.

Milatović u objavi na društvenoj mreži X piše da je mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, ostavio neizbrisiv trag u duhovnom i društvenom životu Crne Gore.

„Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije (1938–2020), ostavio je neizbrisiv trag u duhovnom i društvenom životu Crne Gore tokom gotovo tri decenije na čelu Mitropolije crnogorsko-primorske“, napisao je Milatović.

„Rođen 1938. godine u Barama Radovića u Donjoj Morači, obrazovanje je sticao na teološkim, bogoslovskim i filološkim studijama u Beogradu, Bernu, Rimu i Atini, postavši jedan od najobrazovanijih episkopa pravoslavnog sveta. Svojim ugledom u celom hrišćanskom svetu dao je značajan doprinos i međunarodnom ugledu Crne Gore“, dodaje predsednik Crne Gore.

Milatović ističe da su u ključnom istorijskom trenutku – tokom referenduma o nezavisnosti Crne Gore 2006. godine – njegovi pozivi na sabornost i međusobno poštovanje, doprineli su da Crna Gora kroz ovaj proces prođe mirno i bez sukoba i dodaje da je time je dao nemerljiv doprinos očuvanju mira i stabilnosti u zemlji.

„U poslednjim godinama života, postao je simbol duhovnog otpora, naročito tokom 2019. i 2020. godine kada je predvodio litije povodom Zakona o slobodi veroispovesti. Litije su ubrzo poprimile šire društveno značenje i postale simbol mirnog građanskog otpora. Masovnost i trajanje litija predstavljali su jedan od ključnih faktora koji su doprineli mirnoj promeni višedecenijske vlasti, što je Crnoj Gori otvorilo put ka punopravnom članstvu u EU“, nastavlja Milatović i zaključuje:

„Posthumnom dodelom najvećeg državnog odlikovanja mitropolitu Amfilohiju, Crna Gora odaje priznanje njegovom doprinosu očuvanju duhovne tradicije, izgradnji društvenog mira u najosjetljivijim trenucima naše savremene istorije, kao i njegovoj ulozi u unapređenju međunarodnog ugleda naše zemlje“.