ODLIKOVAN AMFILOHIJE: Predsednik Crne Gore posthumno mu dodelio najviši državni orden
"Povodom petogodišnjice od upokojenja mitropolita Amfilohija, odlučio sam da mu posthumno dodelim najviši državni orden", napisao je predsednik Crne Gore Jakov Milatović na platformi X.
Milatović u objavi na društvenoj mreži X piše da je mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, ostavio neizbrisiv trag u duhovnom i društvenom životu Crne Gore.
„Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije (1938–2020), ostavio je neizbrisiv trag u duhovnom i društvenom životu Crne Gore tokom gotovo tri decenije na čelu Mitropolije crnogorsko-primorske“, napisao je Milatović.
„Rođen 1938. godine u Barama Radovića u Donjoj Morači, obrazovanje je sticao na teološkim, bogoslovskim i filološkim studijama u Beogradu, Bernu, Rimu i Atini, postavši jedan od najobrazovanijih episkopa pravoslavnog sveta. Svojim ugledom u celom hrišćanskom svetu dao je značajan doprinos i međunarodnom ugledu Crne Gore“, dodaje predsednik Crne Gore.
Milatović ističe da su u ključnom istorijskom trenutku – tokom referenduma o nezavisnosti Crne Gore 2006. godine – njegovi pozivi na sabornost i međusobno poštovanje, doprineli su da Crna Gora kroz ovaj proces prođe mirno i bez sukoba i dodaje da je time je dao nemerljiv doprinos očuvanju mira i stabilnosti u zemlji.
„U poslednjim godinama života, postao je simbol duhovnog otpora, naročito tokom 2019. i 2020. godine kada je predvodio litije povodom Zakona o slobodi veroispovesti. Litije su ubrzo poprimile šire društveno značenje i postale simbol mirnog građanskog otpora. Masovnost i trajanje litija predstavljali su jedan od ključnih faktora koji su doprineli mirnoj promeni višedecenijske vlasti, što je Crnoj Gori otvorilo put ka punopravnom članstvu u EU“, nastavlja Milatović i zaključuje:
„Posthumnom dodelom najvećeg državnog odlikovanja mitropolitu Amfilohiju, Crna Gora odaje priznanje njegovom doprinosu očuvanju duhovne tradicije, izgradnji društvenog mira u najosjetljivijim trenucima naše savremene istorije, kao i njegovoj ulozi u unapređenju međunarodnog ugleda naše zemlje“.
Kurir.rs/Agencije