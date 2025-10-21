Slušaj vest

- Oko 4 časa jutros, na ulazu u Crnu Goru izvršena je provera putnika u autobusu, kojom prilikom je kod državljanina Crne Gore, pronađena velika količina različitih lekova, uglavnom antibiotika, za koje nije posedovao propisanu dokumentaciju, potvrđeno je za RINU Upravi carina.

Pronađena roba je od strane službenika Uprave carine prebrojana, procenjena na 8.964€ i trajno oduzeta uz izdatu potvrdu.

O događaju je obavešten nadležni tužilac, a lice je predato Upravi policije na dalju nadležnost i postupanje.

Kurir.rs/Rina

Ne propustiteCrna GoraUHAPŠEN POLJSKI DRŽAVLJANIN! Novi detalji nesreće u Dobrakovu na granici Crne Gore i Srbije! Oglasila se crnogorska policija
dobrakovo-prelaz-kurir-granica-srbija-i-cg.jpg
Crna GoraRASPISANA POTERNICA ZA OVIM SRPSKIM VOZILOM U NEMAČKOJ: Oglasila se policija!
112.jpg
Crna GoraRUS FALSIFIKOVAO DOZVOLU Hapšenje na prelazu Dobrakovo
dobrakovo-prelaz-kurir-granica-srbija-i-cg.jpg
Crna Gora(VIDEO) ŠOK U CRNOJ GORI! Pogledajte hvatanje zmije koja može da naraste i do 3 metra!
boa.jpg