On se pominje kao član jedne organizovane kriminalne grupe, i za njim je raspisana međunarodna poternica zbog krivičnog dela kriminalno udruživanje.

Uprava policije je kroz proaktivne mere i radnje u realizaciji ove aktivnosti identifikovala jaku logističku mrežu koja je pružala podršku licu A.V. u pogledu skrivanja i kretanja.

Uprava policije raspolaže operativnim saznanjima o drugim povezanim licima i nastavlja sa preduzimanjem mjera i radnji u cilju razbijanja mreže podrške članovima organizovanih kriminalnih grupa.

