ADVOKAT KAŽE DA JE NJEGOVOM KLIJENTU RASUĐIVANJE BILO POREMEĆENO

Suđenje osumnjičenom za dvostruko ubistvo, Aliji Balijagiću, nastavljeno je danas u Bijelom Polju, a advokat odbrane zvanično zatražio je psihijatrijsko veštačenje.

Balijagićev branilac, advokat Rešad Muzurović, zatražio je da se Balijagić uputi u Kotor na psihijatrijsko posmatranje.

"Sud će naložiti da sudski veštaci, psiholog i psihijatar iz Bijelog Polja, prvo izjasne da li je na Balijagića uticalo dugotrajno zatvaranje, odnosno vreme koje je proveo u zatvoru 32 godine, i da li je dovedeno u pitanje njegovo rasuđivanje. Nije imao motiv, ali je bio iritiran ponašanjem Jovana Madžgalja., koji ga je oterao od kuće, i da smatramo da mu je rasuđivanje bilo poremećeno“, rekao je advokat, preneo je RTCG.

Crnogorski sudija Bojana Radović je rekla da će naložiti da veštaci ispitaju da li je bilo potrebno otići u Kotor.

Balijagić se tereti za teško ubistvo u sticaju krivičnog dela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksploziva.

Balijagić je ranije tokom ročišta u tužilaštvu priznao da je 25. oktobra prošle godine, u Sokocu, ubio brata i sestru Jovana (60) i Milenka Madžgalja (69) lovačkom puškom u njihovom domu.

Balijagić je uhapšen 21. novembra 2024. godine u blizini Priboja, nakon skoro mesec dana skrivanja, a kod njega su tada pronađene dve puške, a kasnije i treća.