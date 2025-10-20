Slušaj vest

Na zgradi Pošte u Nikšiću, kod mesta ubistva, postavljena je spomen ploča i naslikan mural sa likom Ljubiše Mrdaka, a Klub dobrovoljnih davalaca krvi” Sveti Sava”, čiji je bio jedan od osnivača, organizovao je akciju prikupljanja krvi.

Predsednik kluba Ratko Čvorović kazao je da je Ljubiša svima pokazao šta je patriotizam, kako se hrabro živi i muški umire.

“Posle ovoliko godina, Ljubiša ne traži osvetu, njegov duh je sa nama, ali traži pravdu i slobodu. Može li neko da usred dana na pravdi Boga oduzme život nekome na poslu i bude oslobođen. A Ljubiša je bio zračak slobode i malo je sličnih kao što je on. Oličenje hrabrosti, dobrote i humanosti, čovjek koji je 50 puta dao krv da nekome spasi život. I zato sada pitamo koga prozvati u Crnoj Gori što njegove ubice nisu iza rešetaka”, zapitao je Čvorović.

Sanja Gobović, sestra Ljubiše Mrdaka, kazala je da sa neopisivom boli žive sve godine bez njega, a da ih je danas okupila patnja i ogorčenje zbog nepravde koja mu je učinjena.

“Sa ovog mesta danas, čuje se vapaj, čuje se krik jedne uništene porodice, jer ovo što se dešava, zdrav razum ne može shvatiti. Dao si svoj život za pravdu, dao si i naše živote, jer mi više ne živimo. I umesto nagrade za tvoj časno izgubljeni život, dobili smo sramnu oslobađajuću presudu, a nagrađeni su oni što ti život uzeše. Zar se tako nagrađuju junaci”, zapitala je Gobović.

Ljubišu ne mogu vratiti, kako je rekla, ali mogu dati šansu onima koji su pogrešili - državi da ispravi nepravdu i pokaže kako se nagrađuju junaci i časni ljudi, a kako se kažnjavaju neljudi.

"Želeo da dobro pobedi zlo"

“Našem Ljubiši nije bilo potrebno vreme da tada odluči, jer on je istog momenta znao šta treba da uradi, žrtvujujući sebe, želeo je da dobro pobedi zlo... i samo takvi ljudi postavljaju nedostižne granice kakav čovek treba da bude”, rekla je.

Prema njenim rečima, Ljubiša je dao primer kako se časno, hrabro i profesionalno obavlja svoj posao.

Pozvala je nadležne u pravosuđu da ne dozvole da “pogreše opet i ne dozvole da se sutra njima sudi”.

“Verujem da ima časnih ljudi, profesionalaca, koji neće dozvoliti da ovaj sramni potez njihovih kolega, uprlja njihovu profesiju, jer ovo je veliki udarac za državu, veliki udarac na svakog časnog sudiju, tužioca, na sve ono što su učili i u šta su verovali i da će odbraniti ono što se pravda zove”, rekla je Gobović.

I supruga Slavica podsetila je da obeležavaju četiri godine od Ljubišinog ubistva, ali da kazne za počinioce - nema.

Podsetila je na oslobađajuću presudu Višeg suda osumnjičenim za Ljubišino ubistvo i poručila da se nada da će Apelacioni sud “pošteno odraditi posao i ispraviti nepravdu”.

Ljubišin kum Petar Vuković poručio je da četiri godine odzvanjaju pucnji i odjekuje zločin.

Zahvalio se predsedniku Opštine Nikšić, Marku Kovačeviću, direktorki Pošta Crne Gore, Duški Pantić, udruženjima “Stupovi” i “Zavjetnici Tvrdoš” i umetniku Draganu Bulajiću za oslikani mural i postavljanje spomen ploče.

Mrdak je, prema navodima optužnice, ubijen pokušavši da se suprostavi pljačkašima 20. oktobra 2021. godine, kada ga je jedan od ispaljenih nekoliko hitaca pogodio u grudi. Preminuo je od posledica povreda grudnog koša koje su mu razbojnici naneli iz automatske puške.

Oteli 423.000 evra

Pljačkaši su, kako su osumnjičeni, po prethodnom dogovoru i razrađenom planu uz pretnju oružjem od pokojnog Ljubiše Mrdaka, Dragiše Dendića i Igora Ivanovića oteli 423.000 evra namijenjenih za isplatu penzija.

Optuženi su u džipu “kaškai“ oko devet sati čekali radnike obezbeđenja. Kada se kombi namenjen prevozu novca i dragocenosti primakao iza zgrade Pošte, naoružani napadači iskočili su iz „džipa“ i hitro krenuli ka zadnjim vratima vozila.

Uvidevši da je pljačka u pitanju, Mrdak je pokušao da se suprotstavi, ali su razbojnici ispalili nekoliko hitaca, od kojih ga je jedan pogodio u grudi.

Ostalu dvojicu njegovih kolega razbojnici su kundacima izudarali, isprskali biber sprejom, prebacili novac u svoje vozilo i pobegli. Ubrzo nakon toga u nikšićkom prigradskom naselju Grebice pronađen je uništeni „džip“, koji su koristili počinioci.