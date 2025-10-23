"Okrivljenom S.S. pritvor je produžen zbog osnovane sumnje da je počinio krivično delo teško ubistvo. S.S. je osnovano sumnjiv da je 26. jula 2025. godine oko 8 časova u Budvi, u Ulici Slovenska obala, u blizini plažnog bara „Gral“, usmrtio hicima iz pištolja S.S i N.S. dok je istovremeno doveo u opasnost život A.S. i više osoba koje su se nalazile u njihovoj blizini. Pritvor je okrivljenom produžen zbog opasnosti da bi mogao uticati na svedoke, da bi mogao ponoviti krivično delo, s obzirom na okolnosti izvršenja i narušene odnose sa porodicom oštećenih, te zbog težine krivičnog dela i načina njegovog izvršenja, koje je izazvalo uznemirenje javnosti, budući da je izvršeno u jutarnjim časovima, na javnom mestu, u prisustvu većeg broja građana i turista, pri čemu su ubijene dve osobe, a treća povređena", navode u obrazloženju Suda.