Žabljačka policija je u koordinisanoj akciji zajedno sa službenicima NCB Interpola Podgorica uhapsila ukrajinskog državljanina Artema Kalaksiza (43) po poternici koju je za njim raspisao NCB Interpol Kišinjev-Moldavija, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

Kako se navodi u saopštenju, Viši istražni sud u Kišinjevu ga sumnjiči da je počinio krivična dela organizovanje ilegalnih migracija i pranje novca na vrlo softiciran način.

"On se sumnjiči da je ova dela počinio posredstvom platformi Telegram i TikTok, dok se plaćanje usluga odvijalo platformom Binance. Za navedena krivična dela u zakonodavstvu Moldavije je predviđena kazna zatvora u trajanju do 18 godina", ističe se u saopštenju UP.

Iz policije su dodali da će Artem Kalaksiz u zakonskom roku biti sproveden sudiji za istrage Višeg suda u Bijelom Polju radi određivanja ekstradicionog pritvora.