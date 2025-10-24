Slušaj vest

Službenici Regionalnog centra bezednosti “Sever” su, u sklopu pojačanih aktivnosti u odnosu na operativno interesantna lica i članove organizovanih kriminalnih grupa, u koordinisanoj akciji izvršili pretrese objekata koja ova lica koriste, na teritoriji Bijelog Polja, Berana i Rožaja i tom prilikom oduzeli nekoliko vozila, oružje, pancir...

Izvršeni su pretresi na devet lokacija kojom prilikom je privremeno oduzeto sedam putničkih motornih vozila, jedan gasni pištolj i zaštitni prsluk – pancir.

Foto: Uprava policije Crne Gore

"Službenici policije u Bijelom Polju su u saradnji sa službenicima Posebne jedinice policije i Sektora za borbu protiv kriminala, izvršili pretres stana i drugih prostorija koje koristi D.D. (56) član jedne organizovane kriminalne grupe. Od njega je oduzeto vozilo marke Volkswagen Golf 7, gasni pištolj marke Ekol bez dokumentacije i zaštitni prsluk. Protiv A.Č, člana porodice lica D.D, podnet je prekršajni nalog zbog prekršaja iz Zakona o oružju", navode u saopštenju policije.

U Beranama je izvršen pretres stanova i drugih prostorija koje koriste operativno interesantna lica i članovi organizovanih kriminalnih grupa.

"Od lica R.Š. (41) su, radi daljih provera, privremeno oduzeta vozila marke Audi Q8, Audi A7 i Mercedes E klase. Od lica B.G. (34) je radi daljih provjera oduzeto vozilo marke Volvo V60, dok je od lica G.M. (58) oduzeto vozilo marke Passat CC. Policija je u Rožajama izvršila pretres stana koji koristi operativno interesantno lice E.D. (55) i od njega je, radi sprovođenja daljih provera, oduzeto vozilo marke Mercedes C klase AMG", napominju u policiji.