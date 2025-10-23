Slušaj vest

Policija je u Herceg Novom intervenisala pošto je deo meštana prijavio da putnici iz autobusa prevoznika "Spejtimi" sa KiM na zgradama u naselju Meljine pišu parole podrške terorističkoj organizaciji tzv. Oslobodilačkoj vojsci Kosova" ("OVK").

Revoltirani ovim postupcima, meštani su pokušali da dođu do autobusa, ali policija ga obezbeđuje i u toku je preduzimanje svih napora na obezbeđivanju javnog reda i mira i kažnjavanju izgrednika, saopšteno nam je nezvanično iz UP.

Kako javlja reporterka TVCG autobus je bio na putu prema Hrvatskoj, i trenutno je pod policijskom zaštitom u Igalu.

Više detalja zasad nije poznato.