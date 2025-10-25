Slušaj vest

KOTOR – Policijski službenici Odseka bezbednosti Kotor sproveli su pretres stana pedesetogodišnjeg I.G. iz Kotora, tokom kog su pronađeni i oduzeti ukradena ronilačka oprema i ilegalno oružje.

- Akcija je usledila nakon prijave komunalno-turističkog inspektora, koji je 21. oktobra prijavio da je iz skladišta preduzeća DOO „Komunalno Kotor“ nestala ronilačka oprema. Operativnim radom policija je identifikovala osumnjičenog i uz nalog suda izvršila pretres prostorija koje koristi - kazali su za RINU u UP.

Tokom pretresa pronađeni su i oduzeti lovačka puška sa pripadajućom municijom u ilegalnom posedu, kao i dva ronilačka odela, prsluci i druga oprema za ronjenje.

O svemu je obavešten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koji je naložio da se oduzeti predmeti i municija upute na veštačenje.

Protiv I.G. podneta je krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično delo krađa, na štetu Javnog komunalnog preduzeća Kotor.