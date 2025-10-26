Slušaj vest

Jaka kiša pada neprestano od jutros u Ulcinju. Ulica na Maloj plaži je poplavljena, kritično je i u Ulici Majke Tereze koja je poplavljena i nekoliko automobila je ugašeno u toku vožnje zbog velikog nivoa vode na kolovozu.

Regionalni put Ulcinj - Skadar, bio je u prekidu zbog poplavljenog kolovoza i blokiranih kanala za atmosfersku vodu u mestu Pistula.

Potop u Ulcinju

Prema podacima Zavoda za hidrometeorologiju u poslednja 24 sata je na području Ulcinja palo 55 litara vode po kvadratnom metru, što je vrlo obilna količina padavina.

Iz crnogorskog ZHMS najavili su kišu i obilnije padavine i tokom popodneva, uz moguću grmljavinu.