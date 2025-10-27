Slušaj vest

Elezova porodica bila je sirotinja, pa se obogatila. Mnogi bi rekli - dešava se. Kad su mu bile 32-33 godine, teško se razboleo ali je i bolest prevario. Opet bi rekli - ništa čudno, dešava se.

Međutim, Elez veruje da ništa nije slučajno i da je za to "zaslužan" grob koji je pronašao na kupljenom imanju. Štaviše, on čvrsto veruje da taj grob pripada Arapinu koji mu je više puta dolazio u san, i to onda kada mu je u životu bilo najteže.

- Imao sam 32-33 godine i bio sam bolestan, i stalno mi je dolazio u san, iz svake muke me izvukao... I iz siromaštva...

Na konstataciju da je došao do bogatstva, Elez veli: Hvala Bogu.

I bolest je prošla, sve je krenulo nabolje a i sad kaže da je dobro, priseća se dok briše suze.

Na pitanje zašto suze, Elez veli zbog toga što su on i njegovi toliko patili, ali i zato što mu je on pomogao, veli pokazujući na grob.

Čvrsto verujući da mu je sva preko potrebna pomoć u životu došla "odozgo", Elez je snove o Arapinu poverio i hodži, a on mu je, kaže, ovako rekao:

- Bog šalje na san, jer on zna kome da da... , kaže kroz suze dok gleda u grob svog zaštitnika.

Elez veruje i da mu se dobro učinjeno vratilo. On je obnovio grob koji je zatekao na imanju a to je obradovalo dušu Arapina koji mu je pomagao s druge strane.