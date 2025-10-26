Slušaj vest

Službenici Jedinice za borbu protiv droga - Odeljenja bezbednosti Budva, u okviru aktivnosti usmerenih na suzbijanje ulične prodaje droga, juče su priveli ruske državljane D.G. (27) i D.S. (20), saopštila je danas Uprava policije.

"Tokom pretresa, kod D.G. je pronađena i oduzeta ručno rađena cigareta koja sadrži zelenu biljnu materiju koja podseća na opojnu drogu marihuanu, kao i pet tableta ksanaksa", saopštila je Uprava policije.

Preduzevši dalje mere i radnje u vezi sa ovim licem, policijski službenici su, po nalogu suda, pretresli stan koji koristi M.K. (21), državljanin Ruske Federacije, a u vlasništvu je D.G.

"Tokom pretresa stana koji koriste D.G. i M.K., pronađena je i oduzeta velika količina opojnih droga i predmeta namenjenih za njihovu pripremu, konzumiranje i distribuciju“, saopštila je Uprava policije.

Tom prilikom, policijski službenici su pronašli i oduzeli približno 131 gram opojne droge marihuana, približno 11 grama kokaina i približno 47 grama sintetičke droge MDMA (ekstazi).

Takođe je pronađeno 2.792 tablete sa liste opojnih droga (ksanaks, ksaloll, maprazaks), približno dva kilograma nepoznate praškaste materije ružičaste boje, približno 410 grama nepoznate praškaste materije bele boje, dve vage za precizno merenje, mlin za mlevenje tableta i opojnog kristala, kao i dve stabljike biljke marihuane visine 80 i 63 cm, koju su, kako se sumnja, osumnjičeni uzgajali u stanu.