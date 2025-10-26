Slušaj vest

Biznismen iz Podgorice platio je 320.000 evra šestočlanoj grupi koja mu je obećavala brzu zaradu ulaganjem u kriptovalute, zbog čega policija i tužilaštvo sada istražuju slučaj i utvrđuju da li se radi o prevari.

Oštećeni je prijavio je za prevaru sugrađane M. D, M.D, V.S, Baranina S.V, Cetinjanku N.D. i V. D iz Pljevlja.

Iz Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Podgorici nezvanično je rečeno "Vijestima" da je predmet formiran, odnosno da je šest osoba prijavljeno zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo – kriminalno udruživanje i produženo krivično delo prevara, izvršeno u saizvršilaštvu.

Oštećeni u prijavi navodi da je grupa planski plela mrežu oko njega, između ostalog pokazujući fotografije torbi, vreća i džakova punih novca, obećavajući mu da će isto biti i kod njega.

U istom aktu objašnjava da ga je deo grupe upoznao zajednički poznanik s kojim je imao poslovne kontakte u aprilu 2024.

Nakon toga, kako tvrdi, počeli su intenzivno da ga kontaktiraju, nudeći poslovne prilike, a M. D. je pominjao i svoj kumovski odnos sa Baraninom S.V. koji "živi i posluje na relaciji Dubai – Beograd – Bar – Podgorica" i navodno je "moćan i uspešan".

Prema prijavi, u drugoj polovini novembra 2024. M.D. je, pred svedocima, ponudio oštećenom da "za sedmicu dana udvostruči novac" ulaganjem u kriptovalute, tvrdeći da posao rade Ukrajinci zajedno s njegovim kumom iz Bara.

Sledi, tvrdi oštećeni, šema isplate s rasponom uloga i dobitaka – od minimalnih 20.000–40.000 evra do maksimalnih 320.000, od kojih bi zaradio 640.000 evra.

Sumnjao da je prevara, ali pristao

Oštećeni je naveo da nije verovao u tako laku zaradu "jer da je tako, svako bi to radio.“

Ipak, M. D. je insistirao da mu objasni model zarade, i on pristaje.

"Tada mi je rekao da se radi o ulaganju novca u kriptovalute bitcoin i ethereum i da trenutno u Crnoj Gori određeni Ukrajinci, koji se nalaze na primorju Hrvatske (Split i Dubrovnik), rade zajedno s njegovim kumom S. V. i da je to čista zarada koja će trajati vrlo kratko. Rekao je da, budući da sam mu drag i da sam mu pomogao, želi da mi učini uslugu da zaradim. Zahvalio sam mu se i kulturno odbio, govoreći: ‘Nema hleba bez motike’, a potom sam prekinuo kontakt. On me je opet pozvao nakon nekoliko minuta i rekao: "Brate, ovo ti je sto posto sigurno, garantujem svojom i kumovom imovinom."", piše u prijavi.

Haker preko laptopa hakuje bitkoin Foto: Shutterstock

Ubrzo potom, kako navodi oštećeni, usledili su susreti u kancelariji pred četiri svedoka.

"M. je pred svima rekao da me kum S. V. puno pozdravlja, ponovo započinjući priču da bi trebalo da uložim novac kod Ukrajinaca zajedno s njegovim kumom, nudeći isti posao i ostalima u kancelariji. Oni daju garancije svojom imovinom za sigurnost investicije i uvećanja novca, što je ponavljao i V. D.“, piše u prijavi.

Podgoričanin navodi da se pritisak nastavio i u stanu porodice D. u Podgorici, tokom druženja na kojima su pored M. D. prisustvovale njegova supruga M. D. i tašta V. S.

One su, kako piše u prijavi, hvalile "posao s kriptovalutama", tvrdile da je M. D. od te zarade kupio stanove, garažna mesta, vozila i poslovni prostor, da ih je častio po "Rolex" i uveravale Podgoričanina da "nema greške".

Oštećeni je, tvrdi, insistirao da se primopredaja novca zabeleži kod notara, ali mu je rečeno da "Ukrajinci i S. V. ne prihvataju bilo kakav pisani trag“, već da za ulaganje "ličnu garanciju daju M. i kum S. svojom imovinom“.

Dogovoreno je da prilikom primopredaje budu prisutna najmanje dva svedoka, što je M. D. prihvatio, dodajući da će prisustvovati i njegova supruga i tašta.

Ručkovi i večere do obećane isplate

Oštećeni je predao tri rate gotovine u prisustvu više svedoka.

Krajem novembra, u stanu porodice M. i M. D, predao je 115.000 evra uz usmeni dogovor da se 15. januara 2025. isplati 257.000 evra.

"Nakon toga bio sam u stalnoj telefonskoj i ličnoj komunikaciji s M..., kao i s njegovom suprugom i taštom, odlazili smo na ručkove i večere. Oni su me uveravali da je sve u redu, čak sugerisali da dam još novca jer je ovo poslednji posao sa S. V. i Ukrajincima. Govorili su da je S.V. uložio 1.000.000 evra, M. 400.000 evra, a žene po 100.000 evra, očekujući dobru zaradu u januaru“, piše u prijavi.

Sredinom decembra, na ručku u istom stanu, oštećeni je dao još 105.000 evra, uz dogovor da se isplata objedini na 15. januar 2025. godine i da mu vrate 495.000 evra. Nekoliko dana pre isplate dao je još 100.000 evra, uz obećanje da će 15. januara dobiti 900.000 evra.

Oštećeni navodi da su usledila dva sastanka sa S. V. u Podgorici i Budvi, kada mu je Baranin "potvrdio priču o sigurnoj i brzoj isplati".

Kašnjenje, problemi, krađa…

Na dan dogovorene isplate, 15. januara 2025, novac nije vraćen.

Oštećeni tvrdi da su usledila obrazloženja o "kašnjenju dan-dva", "problemima sa isporukom", "krađi novca" i tvrdnje da su "partneri iz Dubrovnika izneverili dogovor".

Supruga, tašta i majka M. D., koje su u početku podržavale priču, kasnije su se ogradile od odgovornosti, uz poruke da "veruju da će on i kum vratiti novac".

Isto je počeo da radi i Baranin, govoreći mu da ne zna gde je novac što je dao M.

Oštećeni navodi da poseduje poruke i snimljene razgovore, te više neposrednih i posrednih svedoka predaje novca i komunikacije.

Krajem jula 2025, prema prijavi, M. D. i njegova majka predložili su da se, kao garancija povraćaja, prenese vlasništvo nad nekretninama koje je oštećeni kupio, ali su upisane na njegovu taštu V. S. Zakazan je notar, ali se niko nije pojavio.