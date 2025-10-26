Slušaj vest

Crnogorska policija je u poteri za trojicom turskih državljanina koji su pretukli i izboli Podgoričanina sedam puta.

Trojica Turaka su kasno sinoć, u podoričkom naselju Zabjelo, teško povredili i nožem ranili Podgoričanina M.J.

Iz Uprave policije Vijestima je nezvanično rečeno da tragaju za izvršiocima, da su o događaju obavestili tužilaštvo, i da se čeka kvalifikacija krivičnog djela.

Povređeni Podgoričanin kazao je da je sinoć sa društvom bio na terasi jednog lokala na Zabjelu, da su tu ostali i kada je lokal zatvoren, i da je tada i napadnut.

"Trotoarom su prolazila tri ili četiri turska državljanina i dobacivala nam nešto na turskom. Pitao sam ih ima li nekh problema, i jedan od njih odgovorio mi je: 'Ima'. Ta osoba starosti je oko 30 godina, tamnog tena, crne kose i brade, visine oko 180 centimetara, krupne građe. Na sebi je imao crnu duksericu i farmerke. Kada sam mu prišao, uhvatili smo se za majice, počeli da se guramo, rvamo i pali smo na trotoar, rekao je on i dodao:

"Dok smo se rvali iznad sebe sam vidio još dvojicu njih - jedan je starosti oko pedesetak godina, sede kose, gušće brade. Na sebi je imao crvenu majcu. Ne mogu se setiti opisa drugog muškarca. Tada su mi zadali više udaraca nogama i rukama u predelu tela, a zatim i više uboda nožem po telu".

Dodao je da je uspeo da udari jednog od njih, otrgao se i krenuo da beži, a da su ga oni jurili sa većim noževima u rukama.