TURCI SEDAM PUTA IZBOLI PODGORIČANINA Jurili ga po ulici sa noževima u ruci, ali su sada oni ti za kojima traje potera (VIDEO)
Crnogorska policija je u poteri za trojicom turskih državljanina koji su pretukli i izboli Podgoričanina sedam puta.
Trojica Turaka su kasno sinoć, u podoričkom naselju Zabjelo, teško povredili i nožem ranili Podgoričanina M.J.
Iz Uprave policije Vijestima je nezvanično rečeno da tragaju za izvršiocima, da su o događaju obavestili tužilaštvo, i da se čeka kvalifikacija krivičnog djela.
Povređeni Podgoričanin kazao je da je sinoć sa društvom bio na terasi jednog lokala na Zabjelu, da su tu ostali i kada je lokal zatvoren, i da je tada i napadnut.
"Trotoarom su prolazila tri ili četiri turska državljanina i dobacivala nam nešto na turskom. Pitao sam ih ima li nekh problema, i jedan od njih odgovorio mi je: 'Ima'. Ta osoba starosti je oko 30 godina, tamnog tena, crne kose i brade, visine oko 180 centimetara, krupne građe. Na sebi je imao crnu duksericu i farmerke. Kada sam mu prišao, uhvatili smo se za majice, počeli da se guramo, rvamo i pali smo na trotoar, rekao je on i dodao:
"Dok smo se rvali iznad sebe sam vidio još dvojicu njih - jedan je starosti oko pedesetak godina, sede kose, gušće brade. Na sebi je imao crvenu majcu. Ne mogu se setiti opisa drugog muškarca. Tada su mi zadali više udaraca nogama i rukama u predelu tela, a zatim i više uboda nožem po telu".
Dodao je da je uspeo da udari jednog od njih, otrgao se i krenuo da beži, a da su ga oni jurili sa većim noževima u rukama.
"Trčali su za mnom ulicom, dok nije stao automobil koji se ponudio da me prebaci do Urgentnog bloka. Tokom pregleda konstatovano mi je sedam ubodnih rana, glava mi je otvorena", rekao je M.J.
(Kurir.rs/Vijesti/P.V.)