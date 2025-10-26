Slušaj vest

Građani Podgorice okupili su se večeras na Zabjelu, ogorčeni nakon sinoćnjeg napada kada su turski imigranti nožem izboli momka iz njihovog kraja, objavio je građanski aktivista Aleksandar Dragićević na društvenim mrežama.

Okupljeni momci se okupljaju i patroliraju.

"Prisutne su i brojne policijske snage - večeras se vrše hapšenja i identifikacije turskih državljana dok se nastavlja potraga za trojicom osumnjičenih od sinoć", rekao je Dragićević.

Veliki broj Podgoričana okupio se u znak protesta, nakon što su turski državljani izboli njihovog sugrađanina, stanje je opsadno Foto: Kurir

Veliki broj policajaca je na terenu.

Reporter RTCG javlja da je dobio informaciju kako su dva vozila, koja su koristili strani državljani, zapaljena. Zvanične potvrde nema, a policija se još ovim povodom nije oglasila.

Okupljane u Podgorici Izvor: Kurir

Prema nekim informacijama, nekoliko turskih državljana nalazi se u kazinu u „Zabjelskoj vektri“, a policija ne dozvoljava građanima pristup objektu.

Podgorička policija traga za trojicom turskih državljana koji su, kasno sinoć, u podgoričkom naselju Zabjelo, teško povredili i nožem izboli Podgoričanina M.J.

Uvređeni Podgoričanin je rekao da su sinoć on i njegovi prijatelji bili na terasi jednog bara na Zabjelu, i da su tamo ostali čak i kada je bar zatvoren, i da je tada napadnut i izboden čak sedam puta.

(Kurir.rs/RTCG/P.V.)

Ne propustiteCrna GoraRUSKI DILERI PALI U BUDVI Nađeno im 2.700 tableta, 2,4 kilograma zasad nepoznatog praška, marihuana, kokain, MDMA...
shutterstock_2209908159.jpg
Crna GoraPUNE TORBE LEKOVA POKUŠAO DA PREBACI U CRNU GORU: Velika zaplena na prelazu Dobrakovo - procenjena roba u vrednosti od skoro 9.000 evra
17039350211686411322-crnagoraradovijeksezonefotorina-1.jpg
Crna GoraADVOKAT TRAŽIO DA BALIJAGIĆ ODE NA PSIHIJATRISKO VEŠTAČENJE "Nije imao motiv, ali je bio iritiran ponašanjem Jovana Madžgalja., koji ga je oterao od kuće"
shutterstock-381320083 copy.jpg
Crna GoraUHAPŠEN KRIMINALAC SA POTERNICE U CRNOJ GORI: Nekoliko meseci trajala ciljana potraga, imao jaku podršku pomoću koje se kretao i skrivao
17437717891720250054policija-kombi-crna-gora-fotrorina.jpg