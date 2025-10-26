Slušaj vest

Građani Podgorice okupili su se večeras na Zabjelu, ogorčeni nakon sinoćnjeg napada kada su turski imigranti nožem izboli momka iz njihovog kraja, objavio je građanski aktivista Aleksandar Dragićević na društvenim mrežama.

Okupljeni momci se okupljaju i patroliraju.

"Prisutne su i brojne policijske snage - večeras se vrše hapšenja i identifikacije turskih državljana dok se nastavlja potraga za trojicom osumnjičenih od sinoć", rekao je Dragićević.



Veliki broj Podgoričana okupio se u znak protesta, nakon što su turski državljani izboli njihovog sugrađanina, stanje je opsadno

Veliki broj policajaca je na terenu.

Reporter RTCG javlja da je dobio informaciju kako su dva vozila, koja su koristili strani državljani, zapaljena. Zvanične potvrde nema, a policija se još ovim povodom nije oglasila.

Okupljane u Podgorici Izvor: Kurir

Prema nekim informacijama, nekoliko turskih državljana nalazi se u kazinu u „Zabjelskoj vektri“, a policija ne dozvoljava građanima pristup objektu.

Podgorička policija traga za trojicom turskih državljana koji su, kasno sinoć, u podgoričkom naselju Zabjelo, teško povredili i nožem izboli Podgoričanina M.J.