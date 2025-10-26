Slušaj vest

Premijer Crne Gore Milojko Spajić izjavio je večeras da će ta zemlja hitno ukinuti bezvizni režim sa Turskom.

"Sutra po hitnoj proceduri donosimo odluku o privremenom ukidanju bezviznog režima za državljane Turske. U cilju očuvanja ekonomske aktivnosti i dobrih bilateralnih odnosa, u narednom periodu iniciraćemo intenzivne razgovore sa Republikom Turskom kako bi u duhu dobre saradnje i savežništva, pronašli najbolji model u obostranom interesu", naveo je Spajić na platformi X.

Veliki broj Podgoričana okupio se u znak protesta, nakon što su turski državljani izboli njihovog sugrađanina, stanje je opsadno Foto: Kurir

Nešto ranije, uprava policije saopštila je da zaključno sa 30. septembrom 2025. godine, 13.308 državljana Turske posjeduje dozvolu za privremeni boravak ili privremeni boravak i rad, dok 87 osoba iz te države ima odobren stalni boravak u Crnoj Gori.

Okupljane u Podgorici Izvor: Kurir

Opsadno stanje bilo je večeras u podgoričkom naselju Zabjelo, gde je policija nakon što je u tom naselju sinoć pretučen i nožem izboden Podgoričanin M.J., večeras sprovodila racije, dok su se sa druge strane revoltirani sinoćnjim činom nasilja okupili i brojni stanovnici tog naselja koji su u više navrata pogrdno skandirali na račun Turaka.

(Kurir.rs/Vijesti/P.V.)

Ne propustitePlanetaDONETA ODLUKA: Kurdi povlače svoje borce iz Turske u Irak!
kurdi-zene-vojska.jpg
PlanetaUBIJEN SIN POLITIČARA U TURSKOJ: Uživao sa prijateljem, večerao, a onda ga je napadač hladnokrvno upucao
1761377601550-new-project-2-kopyasi.jpg
Planeta(UZNEMIRUJUĆE) ZATVORSKI BEGUNAC PUCAO NAREDNIKU U GLAVU SA METAR, PA JOŠ JEDNOM DOK JE BIO NA ZEMLJI Krvavi pir zločinca u Turskoj (VIDEO)
turska ubistvo
Planeta(UZNEMIRUJUĆE!) DA TI SE SLEDI KRV U ŽILAMA! Devojka spasena u POSLEDNJI ČAS od udara tramvaja: Sve zabeležila nadzorna kamera, poslat važan apel! (VIDEO)
Bez naslova.jpg