CRNA GORA UKIDA BEZVIZNI REŽIM SA TURSKOM Spajić: Sutra po hitnoj proceduri donosimo odluku o privremenom ukidanju (VIDEO, FOTO)
Premijer Crne Gore Milojko Spajić izjavio je večeras da će ta zemlja hitno ukinuti bezvizni režim sa Turskom.
"Sutra po hitnoj proceduri donosimo odluku o privremenom ukidanju bezviznog režima za državljane Turske. U cilju očuvanja ekonomske aktivnosti i dobrih bilateralnih odnosa, u narednom periodu iniciraćemo intenzivne razgovore sa Republikom Turskom kako bi u duhu dobre saradnje i savežništva, pronašli najbolji model u obostranom interesu", naveo je Spajić na platformi X.
Nešto ranije, uprava policije saopštila je da zaključno sa 30. septembrom 2025. godine, 13.308 državljana Turske posjeduje dozvolu za privremeni boravak ili privremeni boravak i rad, dok 87 osoba iz te države ima odobren stalni boravak u Crnoj Gori.
Opsadno stanje bilo je večeras u podgoričkom naselju Zabjelo, gde je policija nakon što je u tom naselju sinoć pretučen i nožem izboden Podgoričanin M.J., večeras sprovodila racije, dok su se sa druge strane revoltirani sinoćnjim činom nasilja okupili i brojni stanovnici tog naselja koji su u više navrata pogrdno skandirali na račun Turaka.
(Kurir.rs/Vijesti/P.V.)