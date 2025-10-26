Slušaj vest

Opsadno stanje večeras u podgoričkom naselju Zabjelo, gde je policija nakon što je u tom naselju sinoć pretučen i nožem izboden Podgoričanin M. J, večeras sprovodila racije, dok su se s druge strane revoltirani sinoćnjim činom nasilja okupili i brojni stanovnici tog naselja koji su u više navrata pogrdno skandirali na račun Turaka, javlja Televizija Vijesti.

Policija je navela da su privedena dva turska državljanina zbog incidenta koji se dogodio sinoć na Zabjelu. Takođe, pojačane su aktivnosti policije na teritoriji cele Podgorice – privedeno je 45 turskih državljana.

Okupljane u Podgorici Izvor: Kurir

"Pripadnici Regionalnog centra bezbednosti „Centar“ su za sada identifikovali i priveli dva turska državljanina koja se dovode u vezu sa sinoćnim ranjavanjem jednog lica upotrebom hladnog oružja – noža. Naime, sinoć je oko 00.30 časova došlo do narušavanja javnog reda i mira tučom u kojoj je učestvovalo više lica kod jednog ugostiteljskog objekta na Zabjelu, u kojoj je korišćeno hladno oružje – nož, a u kojem događaju je jedno lice zadobilo povrede u predelu grudi i ruku. Nakon daljih policijsko – tužilačkih mera i radnji izvršiće se pravna kvalifikacija navedenog dela i cijeniti eventualna odgovornost", rekla je policija.

Okupljanje u Zabjelu Foto: Kurir

Privedena 45 lica

Kako su rekli, takođe, uzimajući u obzir događaje sa elementima nasilja u poslednjih 24 sata u kojima su učestvovali turski državljani koji privremeno borave na teritoriji Podgorice, i prouzrokovanja incidenata na više lokaliteta, službenici Regionalnog centra bezbednosti "Centar“, Sektora granične policije i Regionalnog centra granične policije „Centar“ sprovode koordinisane aktivnosti na teritoriji Podgorice u kojim je privedeno oko 45 lica – turskih državljana.

"Službenici Uprave policije će ceniti razloge boravka navedenih lica, opravdanost i zakonitost boravka kao i elemente njihovog nasilja koje je proisteklo za vreme njihovog boravka, u čemu će uslediti represivne mere i ceniti se otkaz boravka i proterivanje stranaca. Službenici Uprave policije će beskompromisno nastaviti pojačane kontrole boravka stranaca na teritoriji Crne Gore u skladu sa Zakonom o strancima i preduzeti represivne mere i radnje prema strancima koji ne poštuju propise i zakone Crne Gore i u kratkom roku otkazati boravak i iste deportovati iz zemlje", piše u saoopštenju.

Oglasio se Spajić

Sutra po hitnoj proceduri donosimo odluku o privremenom ukidanju bezviznog režima za državljane Turske, saopštio je večeras predsednik Vlade Crne Gore Milojko Spajić.