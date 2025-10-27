Slušaj vest

Podgorički biznismen Ranko Ubović, suvlasnik kompanije BEMAX, saslušan je danas u podgoričkoj policiji povodom prijave da je odgovoran za ugrožavanje bezbednosti jednog mladića u glavnom gradu, saznaje Portal RTCG.

Prema saznanjima RTCG, protiv Ubovića je podgoričkoj policiji podneta prijava da je zajedno sa članovima svog obezbeđenja ugrozio bezbednost jednog mladića.

Osim Ubovića saslušani su i pojedini članovi njegovog ličnog obezbeđenja. Ubovićev pravni zastupnik, advokat Zoran Piperović kazao je Portalu RTCG da je Ubović bio u društvu ćerke, da uopšte ne zna da je bio neki incident, niti zna da je bilo ko koga napao, posebno ne na ulici.

Ubović je u poslednje vreme dospeo u fokus javnosti nakon što je u zgradi pored Hotela Podgorica, koju je kompanija BEMAX sagradila mimo svih arhitetktonskih standarda i dozvola, policija pronašla nekoliko paketa i torbi punih interventne opreme koju koriste policijske i vojne formacije, piše podgoričko Aktuelno.